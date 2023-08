La stella della nazionale al Napoli: colpo ‘prenotato’

By

Il Napoli di De Laurentiis non si ferma più: colpaccio in canna per la prossima estate, Garcia può esultare

Un anno memorabile quello che il Napoli ha chiuso, conquistando dopo ben 33 anni il suo terzo scudetto. La cavalcata trionfale è ormai stata gettata alle spalle: una nuova stagione calcistica è cominciato e con i migliori auspici.

L’1-3 rifilato in rimonta al Frosinone è solo il primo passo – e l’ennesima conferma – di un lavoro certosino centellinato e portato avanti con intelligenza da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha ben chiaro il percorso da segnare per i campioni d’Italia che sono ripartiti da due cambiamenti importanti. In primis l’addio di Luciano Spalletti – finito poi alla guida della Nazionale italiana – rimpiazzato dal sempreverde Rudi Garcia.

Ancora più su, ai piani dirigenziali, l’addio di Cristiano Giuntoli ha lasciato in molti l’amaro in bocca. Adesso è Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo dei campani ed il grande ex, finito tra le file dei rivali della Juventus, è già caduto nel dimenticatoio.

La campagna acquisti estiva è stata attenta e oculata e potrebbe ancora rivelare sorprese last minute. Jens Cajuste è arrivato dallo Stade Reims ad arricchire uno dei reparti di centrocampo più forti d’Italia, probabilmente d’Europa.

Alle spalle di Alex Meret, come vice, vi è adesso il talentuoso Elia Caprile mentre in difesa il brasiliano Natan è chiamato all’arduo compito di non far rimpiangere il coreano Kim. Manca ancora una manciata di giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed i vertici partenopei stanno già focalizzando le attenzioni sull’anno prossimo.

Colpaccio azzurro: al Napoli tra un anno

Una pianificazione a lungo termine, con la sempre viva caccia ai giovani talenti sparsi per l’Europa. Ma il Napoli potrebbe attingere molto più vicino per arricchire una rosa già ampiamente competitiva in vista della stagione 2024/25.

Ed il profilo giusto può essere quello di Tommaso Baldanzi, prodigio di proprietà dell’Empoli classe 2003. Vent’anni, in scadenza nel 2027 con la società toscana, il nativo di Poggibonsi è stato a lungo accostato a quasi tutte le big di Serie A, Milan in primis. Ma adesso è il Napoli la destinazione che dovrebbe diventare concreta tra un anno.

Gli azzurri sembrano infatti essersi mossi con decisione per anticipare le rivali e garantirsi uno dei gioielli più puri del calcio italiano. Protagonista nell’ultimo Mondiale Under 20, Baldanzi è reduce da una grande stagione con l’Empoli: per lui 27 presenze e 4 reti tra campionato e Coppa Italia.