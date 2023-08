A Napoli nel 2024: il difensore della nazionale sarà azzurro

Il Napoli piazza un colpo in prospettiva: il difensore della Nazionale sarà azzurro nel 2024. Ecco tutti i dettagli

Ore frenetiche per il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso e i suoi più stretti collaboratori. Per la fumata bianca per l’approdo alla corte di Rudi Garcia di Gabri Veiga, talentuoso centrocampista del Celta Vigo, mancano ancora alcuni dettagli, le ultime tessere da incastrare nel puzzle.

Trattativa, dunque, in stand-by per quello che sarebbe il colpo di mercato degli azzurri e dell’intera Serie A. Infatti, prima di finalizzare l’operazione sulla base di 36 milioni di euro più bonus i dirigenti galiziani vogliono passare al vaglio le clausole con cui De Laurentiis è solito infarcire i contratti.

Ma non c’è solo l’affaire Gabri Veiga, che per il tramite del suo attuale allenatore, l’ex azzurro Rafa Benitez, ha fatto sapere di volersi vestire d’azzurro, a tenere impegnati gli uomini mercato del Napoli.

Il club campione d’Italia, come si conviene a chi ambisce a stabilizzarsi ai vertici, lavora anche in prospettiva mettendo nel mirino un difensore della Nazionale.

Giorgio Scalvini a Napoli nel 2024?

La retroguardia azzurra, come è noto, è orfana di Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco e tra i principali artefici del terzo scudetto del Napoli.

Un addio doloroso quello del sudcoreano, e lo si è capito già al debutto in campionato contro il Frosinone visto che i padroni di casa sono passati in vantaggio capitalizzando un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara Marcenaro per un’ingenuità del neo arrivato Jens Cajuste.

Se, dunque, la fase offensiva degli azzurri è garanzia di gol e spettacolo la tenuta difensiva desta qualche preoccupazione. Del resto Natan Bernardo de Souza, l’erede di Kim Min-Jae, ha bisogno di tempo per ambientarsi in una nuova realtà calcistica e per inserirsi nei meccanismi della retroguardia azzurra. Ragion per cui il pacchetto arretrato del Napoli è ancora un ‘cantiere aperto’, di conseguenza ogni giudizio definitivo sulla sua tenuta al momento è affrettato e ingeneroso.

Sta di fatto che la difesa è al centro dei pensieri presenti e futuri dei responsabili azzurri delle strategie di mercato. Il Napoli, infatti, è pronto a intavolare una trattativa per Giorgio Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta e della Nazionale.

Una trattativa che si preannuncia lunga e complicata dal momento che il club orobico è notoriamente una ‘bottega molto cara’ e, infatti, potrebbe dare il via libera alla cessione del promettente classe 2003 solo sulla base di almeno 40 milioni di euro. Ecco perché il Napoli è pronto a muovere i primi passi per il gioiello della ‘Dea’ con largo anticipo.