Il Napoli non ha più limiti: doppio regalo a Garcia

Non uno, ma addirittura un doppio colpo per il tecnico Rudi Garcia. Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi in questo mercato

Una grandissima prestazione e, ovviamente, una franca vittoria quella ottenuta dai campioni di Italia in quel di Frosinone. Un 1-3 che ha convinto i tifosi del Napoli che guardano fiduciosi in vista della prossima partita di campionato contro il Monza allo stadio ‘Maradona‘.

Non può non essere soddisfatto il nuovo tecnico Rudi Garcia che in questa sessione di calciomercato estivo potrebbe ricevere addirittura due regali dal proprio presidente, Aurelio De Laurentiis. I tifosi non vedono l’ora di poterli accogliere a braccia aperte.

Napoli, doppio regalo in arrivo per Garcia: tifosi in estasi

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e si prepara già per la prossima sfida di campionato. Non solo, perchè si guarda con attenzione anche a quello che potrebbe succedere in questi ultimi giorni di calciomercato.

Non è affatto un mistero che gli azzurri stiano aspettando l’ufficialità di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo, nella seconda giornata di campionato, è stato convocato dal tecnico Rafa Benitez (vecchia conoscenza azzurra).

Il giovane talento spagnolo però nel corso dei 90 minuti (più recupero) della sfida pareggiata in trasferta contro la Real Sociedad, è rimasto in panchina per tutto il tempo ad osservare i suoi compagni di squadra. O a questo punto ex visto che il trasferimento in azzurro potrebbe sbloccarsi a breve.

Finita qui? Neanche per sogno visto che i campani osservano con attenzione un altro obiettivo che gioca sempre all’estero, ma in Bundesliga. Occhi puntati, infatti, su Jesper Lindstrom, in forza all’Eintracht Francoforte.

Il centrocampista, nazionalità danese, è il nome nuovo per il centrocampo partenopeo. La sua valutazione ai aggira intorno ai 30 milioni di euro. Insieme ai 30 che vale lo spagnolo, De Laurentiis potrebbe mettere a segno un doppio colpo dal valore di 60 milioni.

Un doppio colpo, appunto, che farebbe letteralmente impazzire i sostenitori campani pronti ad accogliere a braccia aperte due calciatori che hanno una importante esperienza alle spalle nonostante la giovane età.

Lindstrom, infatti, ha partecipato all’ultimo Mondiale con la sua nazionale che si è disputato in Qatar. Un nome che piace moltissimo alla dirigenza che potrebbe mettere a segno questo importante acquisto. Nel frattempo Rudi Garcia continua gli allenamenti, con un occhio (in questo caso due) a quello che sta accadendo in questa sessione “bollente” di calciomercato degli azzurri.