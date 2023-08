Tre punti e due acquisti: il Napoli non si ferma più

Il Napoli festeggia la vittoria nella prima giornata di campionato contro il Frosinone con due colpi di mercato: arrivano rinforzi

La vittoria arrivata nella prima giornata di Serie A in casa del Frosinone ha permesso al Napoli di cominciare il campionato nel migliore dei modi. L’1-3 arrivato in rimonta in casa dei ciociari consegna agli uomini di Rudi Garcia i primi tre punti della stagione dopo aver ribaltato una gara non facile.

Nonostante la stagione sia già cominciata il mercato non è ancora finito, e la società partenopea sta ancora lavorando per rinforzare la rosa e puntare a confermare quanto di buono fatto nella scorsa annata. Se è vero come è vero che vincere il secondo scudetto consecutivo è molto difficile, gli azzurri devono almeno lottare per le prime posizioni, e per questo il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di chiudere anche gli ultimi affari prima del 31 agosto.

Napoli, Gabri Veiga e Bakayoko: altri due colpi in entrata?

Il primo, in realtà, sembra essere ormai già definito e si attende soltanto l’ufficialità. Si tratta di Gabri Veiga, centrocampista spagnolo che arriverà dal Celta Vigo per circa 30 milioni di euro più 6 di bonus. L’arrivo del classe 2002 è stato confermato dal tecnico dei Celestes Rafa Benítez e il ragazzo dovrebbe arrivare a Napoli nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Il talento spagnolo andrà a rinforzare ulteriormente un reparto che può già contare su calciatori di livello assoluto come Lobotka, Zambo Anguissa, Piotr Zieliński ed Eljif Elmas, oltre a profili interessanti come Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Un acquisto importante, sia a livello numerico che soprattutto tecnico, che aggiunge qualità e freschezza a un centrocampo già molto forte.

Il secondo, invece, dovrebbe essere Johan Bakayoko, ala destra del PSV Eindhoven che gli azzurri stanno trattando per sostituire Hirving Lozano, che senza rinnovo di contratto al ribasso sarà ceduto già durante questa estate, con l’Al Ahli interessato al suo cartellino, o al massimo durante la sessione di mercato invernale, con il Los Angeles FC che potrebbe tentare un nuovo assalto, dopo che la trattativa si è arenata per mancanza di tempo proprio poche settimane fa.

Il belga non è l’unico nome sulla lista, anzi: per sostituire il Chucky, i partenopei starebbero trattando anche Jesper Lindstrøm, ala dell’Eintracht Francoforte affrontato agli ottavi di finale dell’ultima Champions League. Nonostante la doppia sconfitta, il danese ha brillato e, da allora, è finito sulla lista degli azzurri.