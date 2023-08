Napoli, Garcia apre alla doppia cessione: accordo vicino

Rudi Garcia, dopo la vittoria del Napoli a Frosinone, ha ben capito come ci sia bisogno di una sforbiciata in rosa: in due lasceranno gli azzurri

Rudi Garcia ha deciso per un alleggerimento della rosa a disposizione, ci sono calciatori che avranno poco spazio nel corso della stagione e che per non perdere un patrimonio tecnico e anche economico andranno via proprio nei prossimi giorni.

Il Napoli è ripartito vincendo, il 3-1 contro il Frosinone è stato il primo rodaggio della stagione. A confermare anche quanto si pensava, ovvero nessuna squadra giocherà contro i campioni di Italia con l’animo da martire, anzi si punterà sempre a dare il massimo contro gli azzurri.

Non è un caso come il Frosinone sia andato per prima in vantaggio, prima di capitolare al cospetto della maggiore qualità degli uomini di Rudi Garcia. Il tecnico si è accorto però che la rosa è fin troppo larga in alcuni ruoli e l’arrivo di Veiga in conclusione porterà – contemporaneamente – ad altre due cessioni.

Napoli, due campioni d’Italia salutano il gruppo

La sensazione è che tutto possa essere chiuso a breve, consentendo già per la seconda giornata di campionato di poter esordire con la nuova maglia. Una necessità per capire bene su chi puntare e per dare spazio a chi meriterebbe un maggiore minutaggio proprio per la professionalità mostrata. Così, il Napoli cederà Gaetano e Zerbin, due ragazzi che matureranno altrove.

Parlando proprio del Frosinone, Zerbin è esploso proprio con il club ciociario e potrebbe anche vestire nuovamente la maglia gialloblù. Di Francesco giocherà con il 4-3-3 e sarebbe un profilo ideale per tentare la salvezza, il ragazzo potrebbe tornare in una città che gli ha permesso addirittura di esordire nella Nazionale maggiore. Occhio però a un’altra situazione interessante, il Bologna di Thiago Motta particolarmente capace a lanciare gli esterni offensivi in Serie A.

Il Frosinone potrebbe consolarsi con Gaetano, conteso dal club laziale e anche dal Parma in Serie B. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile azzurro è stato valorizzato proprio da Pecchia alla Cremonese, e valuterebbe la cadetteria solo insieme al suo vecchio maestro.

La tentazione di restare in A però è forte, per dimostrare di poter reggere un campionato intero con un buon minutaggio. Il Napoli ora valuta la situazione, i due ragazzi hanno vinto uno scudetto da comprimari, possono dimostrare il loro valore avendo maggiore continuità in campo.