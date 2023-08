Doppia ottima notizia: ora in casa Napoli è festa

Il Napoli di Rudi Garcia può davvero iniziare a gioire: due notizie positive in arrivo, ecco cosa sta succedendo

Un successo che viene da lontano quello che, solo qualche settimana fa, ha visto protagonista il Napoli di Luciano Spalletti. Il terzo Scudetto è, quasi, acqua passata.

Così come l’avventura dell’allenatore toscano sulla panchina degli azzurri. È cambiato tanto, Aurelio De Laurentiis ha scelto con decisione Rudi Garcia per traghettare il suo Napoli verso nuovi successi. Non sarà semplice, la concorrenza è spietata a maggior ragione dopo l’attuale campagna acquisti.

Un calciomercato che ha visto grandi protagoniste le milanesi, in primis il Milan che ha messo a segno ben 9 acquisti di spessore, ma anche l’eterna rivale degli azzurri, la Juventus. Ci sarà da sudare ma intanto il primo scoglio, quello dell’esordio stagione contro il Frosinone, è stato agilmente superato.

Il rigore di Harroui, che ha illuso i ciociari guidati da Di Francesco, non è bastato a placare la fame di Victor Osimhen. La doppietta del nigeriano, ultimo capocannoniere della Serie A, ha insieme al gol di Politano aperto la strada dei primi tre punti contro i giallazzurri. In vista dell’esordio al ‘Diego Maradona’, domenica prossima contro il Sassuolo, sono in arrivo due novità entusiasmanti per mister Garcia.

Ora si ragione: il Napoli gioisce due volte

Il tecnico francese nel primo turno di campionato, a causa di alcune assenze nella rosa ha portato avanti delle scelte che potrebbero riproporsi in maniera utile per il futuro prossimo. Cajuste, da poco arrivato, ha ben figurato a centrocampo. Così come Raspadori, non più come riferimento in sostituzione di Osimhen, ha giocato brillantemente sul lato sinistro dell’attacco.

In tal senso, sembra proprio che contro il Sassuolo dovrebbero arrivare due grosse novità nell’undici dei campani. In primis, dovrebbe fare il ritorno al suo posto Khvicha Kvaratskhelia. L’affaticamento muscolare che lo ha costretto a dare forfait nella sfida col Frosinone sembra ormai superato: il Napoli avrà la sua stella, per la gioia dei tifosi ma ancor più di Rudi Garcia. 14 gol e 17 assist nella passata stagione sono un bottino pazzesco per uno dei talenti emergenti del calcio europeo.

Ma l’allenatore azzurro avrà a disposizione anche un altro grande protagonista dell’ultima trionfale cavalcata scudetto: Zambo Anguissa. Partito solo dal secondo tempo al posto di Cajuste, il camerunense ha cambiato volto alla mediana azzurra. E adesso il suo ritorno tra i titolarissimi è scontato: l’ennesima eccellente notizia per una squadra che non vuole fermarsi nella corsa al vertice.