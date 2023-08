Mercato, doppietta Napoli: ne prende 2 dall’Atalanta

Si muove il mercato in casa Napoli, gli azzurri cercano la doppietta di colpi dall’Atalanta, in arrivo due nuovi rinforzi per la squadra di Garcia

Dopo l’esordio in campionato, il Napoli campione d’Italia si prepara ad affrontare i prossimi impegni della stagione, valutando al tempo stesso come muoversi sul mercato per completare la rosa.

La prossima settimana si chiuderà infatti la sessione estiva di calciomercato in Italia, nel frattempo i partenopei hanno vinto la prima in campionato, espugnando in rimonta il campo del Frosinone.

Proprio con i ciociari sono in corso i contatti per quanto riguarda le voci in uscita, con i possibili prestiti di Gaetano e Zanoli alla squadra neopromossa e reduce dalla vittoria nel campionato di Serie B, mentre è ormai definito il passaggio a titolo temporaneo di Cheddira, poche ore dopo il suo acquisto dal Bari, ma in entrata sono previsti importanti movimenti nei prossimi giorni.

Napoli, doppietta di mercato: 2 giocatori dall’Atalanta

Sino ad ora sono arrivati due centrali come Cajuste e Natan, i quali dovranno cercare di non far rimpiangere il partente Kim, ma si guarda in casa Atalanta per rendere la squadra altamente competitiva ed in grado di poter difendere il titolo nazionale. Anche gli uomini di Gasperini sono partiti con un successo in trasferta, piegando nel finale il Sassuolo a Reggio Emilia.

Da tempo sono insistenti le voci per cui il Napoli sarebbe fortemente interessato a Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese che viene valutato almeno 40 milioni dal club bergamasco, ma tra le due società sarebbero avviati i contatti per tentare di sbloccare la trattativa.

Alla dirigenza campana piacerebbe molto anche Ademola Lookman, il quale non ha avuto problemi di ambientamento nella sua prima stagione in Serie A, visto il bottino di 13 reti realizzate nel torneo. Su entrambi i giocatori, però, l’Atalanta chiede cifre importanti per lasciarli partire, mancando inoltre poco tempo per sostituirli, in quanto si avvicina la data dell’ultimo giorno di calciomercato, vale a dire venerdì primo settembre.

Prima di affondare il colpo Lookman, servirebbe però la cessione di Lozano: il messicano viene richiesto da squadre arabe e statunitensi, il Napoli a quel punto potrebbe contare su un incasso in più e far leva sull’amicizia tra Lookman e Victor Osimhen. I due entrambi nigeriani sono compagni di Nazionale. L’operazione però resta molto complessa per la portata economica della stessa.