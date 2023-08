Napoli, adesso è ufficiale: che beffa per De Laurentiis

Grande beffa per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che perde uno dei suoi obiettivi: il trasferimento è ufficiale

Il Napoli ha vinto la prima partita della sua stagione sul campo del Frosinone per 1-3, grazie ai gol di Matteo Politano e Victor Osimhen. Una prestazione interessante per gli azzurri, che dopo una fase iniziale di sofferenza hanno controllato con sicurezza la partita.

In difesa, Rudi Garcia ha schierato la coppia formata da Juan Jesus e Amir Rrahmani. Affidabile, certo, ma quando c’era Min-Jae Kim le cose stavano in modo molto diverso e il Napoli non rischiava quasi nulla durante le partite.

Kim, però, è andato al Bayern Monaco per oltre 50 milioni di euro. Al suo posto, il Napoli ha scelto di acquistare Natan dal Red Bull Bragantino. Un acquisto che ha fatto discutere parecchio, perché i profili valutati all’inizio erano stati altri.

Come per esempio Kilman dei Wolves, ma anche Mavropanos dello Stoccarda, senza dimenticare Kevin Danso e la polemica sul rinnovo con il Lens. Una serie di giocatori che però non sono arrivati. E c’è un altro giocatore nella lista del club partenopeo che poteva arrivare per sostituire Kim: si tratta di Josip Sutalo, tra l’altro seguito anche dalla Fiorentina nei mesi scorsi.

Napoli, bye bye Sutalo: è ufficiale all’Ajax

Alla fine, a spuntarla nella corsa a Sutalo è stato l’Ajax. Il club olandese ha reso noto, sul proprio sito ufficiale, il trasferimento in Eredivisie dietro un corrispettivo di 20,5 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Un colpaccio assoluto: la Dinamo Zagabria ha trattato con tanti club quest’estate per la cessione del difensore croato, tra cui Napoli e Fiorentina.

La Fiorentina, per ovviare alla partenza di Igor, ha invece puntato sull’arrivo di Yerry Mina a parametro zero. Il Napoli, invece, aspetta l’evoluzione di Natan. Da lui dipenderanno le sorti della difesa e quanto i partenopei potranno essere ambiziosi in Serie A e in Champions League. Gli altri tre difensori di Rudi Garcia, i già citati Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard, non offrono le garanzie che invece offriva un top player come Kim.

Dunque, la politica del Napoli non è cambiata dall’anno scorso. Giovani sconosciuti che possono migliorare e diventare dei campioni. Natan ha ancora bisogno di adattarsi al calcio italiano. Non ha mai giocato in Europa, come invece hanno fatto gli altri profili valutati dal club partenopeo. Sutalo rappresentava un giocatore più pronto, ma la scelta di De Laurentiis è stata diversa.