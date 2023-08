Giuntoli scippa il Napoli: è colpa di Berardi

Tutto ruota intorno a Berardi: il calciatore potrebbe alla fine restare al Sassuolo e allora Giuntoli pensa a un vecchio pallino del Napoli.

Tiene banco, nel campionato italiano, il caso Domenico Berardi: il calciatore della nazionale e del Sassuolo vive momenti difficilissimi da separato in casa, ma, a quanto pare, per lui potrebbe essere l’ennesima estate in cui sogna di approdare ad una big e invece resterà in Emilia.

Intendiamoci bene: l’attaccante è legatissimo ai neroverdi, ma sa bene che il treno Juventus rischia davvero di non passare più alla sua fermata se non salirà al volo sul convoglio bianconero.

Eppure le sue legittime aspirazioni di approdare alla corte di Allegri rischiano di finire in frantumi. Lo ha confermato il tecnico Dioniosi in conferenza stampa prima dell’esordio in campionato contro l’Atalanta, lasciando intendere che il calciatore non si muoverà dal Mapei Stadium. Berardi, a meno di sorprese clamorose, guiderà ancora il reparto avanzato del Sassuolo.

Intendiamoci, non è ancora finita. Addirittura il Sassuolo aveva trovato anche il sostituto in Dodi Lukebakio, belga-congolese con vizio del goal dell’Hertha Berlino. E mentre i tifosi di Juve e Sassuolo si chiedono come andrà a finire questa ennesima telenovela estiva, è chiaro che Berardi, gioco forza, se dovesse rimanere in Emilia, si adatterà, ma inutile nascondere che oggi vuole solo la Juventus e questo i sostenitori neroverdi e Dionisi lo sanno bene.

Domenico ha chiesto addirittura, pochi giorni fa, di essere esentato dagli allenamenti con la prima squadra, un gesto fortissimo da parte dell’attaccante calabrese di Cariati alla sua dodicesima stagione al Sassuolo: difficile immaginare, a breve termine, di ricucire lo strappo.

Juventus: l’alternativa a Berardi si chiama Jesper Lindstrom, ma potrebbe nascere un duello con il Napoli

Cosa farà allora la Juventus se il Sassuolo continuerà a fare muro contro muro? In attesa di risolvere la grana Vlahovic, in una delle estati più anomale per la storia bianconera, la Vecchia Signora è palesemente incompleta e per competere per lo scudetto con Napoli e Inter, ha bisogno di qualità e solidità.

L’alternativa a Berardi si chiama, senza mezzi termini, Jesper Lindstrom. Il danese, eclettico e duttile, è un pallino di Giuntoli, e piaceva non poco anche al Napoli che lo segue da tempo. Difficile, anche se non impossibile, però, che approdi in azzurro, visto che De Laurentiis in quel ruolo ha già Lozano che non è certo una primissima scelta per Rudi Garcia, che oltre tutto a centrocampo ha problemi di affollamento. L’obiettivo sarebbe piazzare all’estero Lozano: sai che centrocampo di talenti giovani e purissimi con Lindstrom e Gabri Veiga. Ma potrebbe essere proprio l’ex Giuntoli a fare lo sgambetto a De Laurentiis portando il danese a Torino.

Di Lindstrom ha parlato, recentemente, in modo entusiastico, alla Bobo Tv, mister Roberto De Zerbi. Prima di tutto Jesper è giovanissimo e ha prospettive di crescita immense, visto che è un classe 2000. Colonna dell’Eintracht Francoforte e della nazionale danese, il calciatore è uno dei profili individuati per dare talento e fantasia all’attacco in caso di (probabile) partenza di Federico Chiesa. Obiettivo ambizioso visto che sul fantasista è segnalato anche il Newcastle, che in alternativa pensa anche all’azzurro ex Fiorentina.

La Juventus vive al massimo della potenza l’anomalia di questo mercato. Chiesa e Vlahovic sono sul piede di partenza ma per ora fanno parte dell’undici titolare e hanno un ruolo da leader, anche perché Allegri non ha alternative in tal senso, per entrambi. E mentre Lindstrom potrebbe essere l’erede di Michael Laudrup a distanza di oltre 30 anni, nulla è scontato in questo folle calciomercato perché Berardi ha la valigia pronta e potrebbe anche arrivare in caso di approdo a Torino del calciatore scandinavo.