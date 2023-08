Serie A: colpo Boateng, è lui l’ultimo acquisto

A sorpresa Jerome Boateng in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe arrivare in Serie A. Una squadra ci pensa.

Il calciomercato si avvia alla conclusione e in questi ultimi giorni si è al lavoro per cercare di individuare i colpi giusti da dare al tecnico per avere una rosa completa e poter competere ad alti livelli.

Stando alle ultime indiscrezioni, uno degli ultimi colpi di calciomercato potrebbe essere Jerome Boateng, attualmente svincolato. Il calciatore ha esperienza e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso. Ma il tedesco ha voglia di rilanciarsi dopo una esperienza non fortunata al Lione e per questo motivo la trattativa potrebbe entrare nel vivo nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato: colpo a sorpresa, arriva Boateng

Jerome Boateng non ha trovato squadra dopo l’esperienza al Lione, ma il difensore non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo oppure andare in Arabia e per questo motivo sono in corso diverse trattative e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Da dire che stiamo parlando di un calciatore svincolato e per questo motivo c’è la possibilità anche di rinviare di qualche giorno il suo arrivo, ma sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Secondo quanto riferito da Luca Cerchione sui social, il profilo di Boateng in questo calciomercato è valutato dal Napoli. In difesa qualcosa i partenopei potrebbero fare e il nome del centrale tedesco potrebbe essere il nome giusto per dare a Rudi Garcia un calciatore di esperienza.

La possibilità di prenderlo a parametro zero è una occasione che il Napoli ha intenzione di sfruttare. Ma sono in corso naturalmente le valutazioni del caso visto che stiamo parlando di un calciatore che ha registrato 32 presenze in due anni e quindi c’è un qualcosa dal punto di vista fisico da controllare.

Mercato: il Napoli pensa a Boateng

Il Napoli segue da vicino Boateng in questa sessione di calciomercato e sarebbe un colpo a sorpresa importante. Come detto, stiamo parlando di un calciatore a parametro zero e, quindi, sono in corso tutte le riflessioni del caso. C’è la possibilità di prenderlo anche dopo il primo settembre e quindi non possiamo escludere un periodo di prova per valutare le sue condizioni fisiche. Una cosa è certa: nei prossimi giorni ne sapremo di più.