Sorpresa Napoli, ecco il nome nuovo: sostituirà Lozano

Il Napoli non delude alla prima di campionato, ma ora dovrà fare i conti con il probabile addio di Lozano: la situazione

Il Napoli e Rudi Garcia non potevano immaginare un esordio migliore malgrado le difficoltà dei primi minuti e un Frosinone in grado di tenere testa ai campioni d’Italia.

Dopo il vantaggio dei ciociari a firma di Harroui su rigore causato da un errore di lettura di Cajuste, il Napoli si è subito rimboccato le maniche e ha trovato dapprima il pari con Matteo Politano, bravo di calciare al volo con il suo sinistro, e successivamente il vantaggio con il solito Victor Osimhen, implacabile sottoporta. Da segnalare la prova del capitano Giovanni Di Lorenzo che proprio al nigeriano ha fornito un assist che vale quanto il gol.

Nella ripresa non cambiano gli uomini in campo, eccezion fatta per l’ingressi di Anguissa al posto di Cajuste, e il Napoli insiste fino a trovare la terza rete che chiude i conti, mattatore ancora una volta Osimhen, già a quota due reti in campionato.

Nel frattempo, si continua a parlare di calciomercato. Per quanto riguarda quello in uscita, una cosa è oramai certa: Hirving Lozano non prolungherà il suo contratto in scadenza, ecco chi potrebbe sostituirlo.

Napoli, si pensa al sostituto di Lozano: piace Lindstrom

Il messicano non è stato messo in campo da Garcia, un indizio di mercato? Molti la pensano così, non è un mistero che l’ex PSV abbia mostrato un volto abbastanza scuro mentre sedeva in panchina. Ormai le due parti sono lontanissime: l’esterno ha intenzione di lasciare il club partenopeo dopo quattro stagioni non prolungando il contratto in scadenza nel giugno 2024.

Il suo destino potrebbe parlare arabo, si era parlato infatti di un interessamento del’Al Alhi ma non è esclusa la pista che lo riporterebbe in patria, nel campionato messicano.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha in mente già il sostituto di Lozano. Piace tantissimo il danese Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte che ricopre lo stesso ruolo del Chucky ma che si dimostra valido anche come trequartista. Le due parti sono già in contatto, il Napoli avrebbe già mosso i primi passi per avvicinarsi al 23enne: l’idea è quello di farlo rimanere in prestito in Bundesliga fino a gennaio per poi aggiungerlo alla prima squadra all’inizio del nuovo anno.