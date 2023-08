Infortunio Kvaratskhelia, cambiano i tempi di recupero: la situazione

Il fuoriclasse georgiano, che ha saltato per infortunio la prima di campionato, spera di recuperare per la seconda gara

Fortunatamente il suo gemello, quel Victor Osimhen col quale ha costituito la coppia di attaccanti più letale dello scorso campionato, non ha risentito della sua assenza, andando comunque a referto con una doppietta. Ad ogni modo, per stare tranquilli, meglio non abituarsi alla mancanza di un fenomeno come Khvicha Kvaratskhelia, il vero crack della passata stagione in Serie A.

Dopo un’estate passata a respingere le lusinghe economiche provenienti da mezza Europa e non solo, il georgiano è in attesa del rinnovo di contratto – con relativo adeguamento dell’ingaggio – promesso da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha già fatto sapere che, contrariamente a quanto si pensava fino a qualche giorno fa, l’annuncio del rinnovo non avverrà ora. Le parti hanno sostanzialmente raggiunto un’intesa, ma per le comunicazioni ufficiali bisognerà attendere con ogni probabilità le prossime festività natalizie.

Intanto Kvara fa ancora i conti con l’infortunio muscolare che gli ha impedito di mettere la sua classe a disposizione dei compagni in quel di Frosinone. In merito alle condizioni dell’MVP della scorsa Serie A, sono arrivati degli aggiornamenti, riportati dal Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia, arriva il responso sul suo stato fisico

Come riferito dal quotidiano romano, il fantasista del Napoli dovrebbe aver recuperato in vista della prima partita casalinga della stagione con lo scudetto sul petto. Al ‘Maradona‘, domenica 27 agosto con calcio d’inizio alle 20:45, arriva un Sassuolo voglioso di rialzare la testa dopo la sconfitta interna all’esordio contro l’Atalanta.

Sebbene sulle condizioni del georgiano non vi siano ancora certezze da parte dello staff medico azzurro filtra grande ottimismo sulla sua presenza dal 1’ per il match contro i neroverdi emiliani.

‘Kvara’, alla prima uscita col nuovo tecnico Rudi Garcia, agirà come al solito nel tridente offensivo partendo dalla sinistra, col bomber nigeriano al centro e Matteo Politano, in grande spolvero, che partirà dalla destra a piede invertito.

Il Napoli conta di avere subito il georgiano in palla per incamerare altri tre punti utili per mantenersi a punteggio pieno. La partenza lanciata di quelle che probabilmente saranno le rivali nella lotta al titolo per tutto l’anno – Inter, Juventus e Milan – non prevede la possibilità di perdere punti contro avversari inferiori, sebbene di buon livello. Tantomeno tra le mura amiche, dove gli azzurri vogliono far valere l’effetto pubblico per condurre a termine una tranquilla domenica di festa.