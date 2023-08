L’ex Juve arriva a Napoli: tradimento inaspettato

L’ex Juventus potrebbe seriamente tradire i bianconeri: tanto è vero che è entrato nel mirino dei campioni di Italia

Un inizio scoppiettante anche per la Juventus che vince in maniera troppo facile sul campo dell’Udinese alla prima giornata di campionato. Una sorta di risposta ai campioni d’Italia del Napoli che hanno avuto la meglio sul neopromosso Frosinone.

Allo stesso tempo, però, i bianconeri potrebbero vedere un loro ex calciatore finire nel team allenato da Rudi Garcia. La società azzurra è tornata prepotentemente interessata al giocatore.

Napoli, che sgarro alla Juventus: in arrivo l’ex bianconero

Non si tratterebbe affatto della prima volta che il calciatore viene accostato al Napoli. Se ne è parlato, in più di una occasione, in passato ma alla fine non se ne è mai fatto nulla. Stesso discorso vale anche per le altre squadre italiane (in particolar modo le big) che ci hanno provato, ma il risultato è sempre stato negativo. In questa sessione di calciomercato estivo, però, potrebbe seriamente cambiare qualcosa.

In favore della squadra partenopea che potrebbe seriamente sorridere ed acquistare un ex bianconero compiendo un vero e proprio sgarro nei confronti della Juventus. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco del Bologna potrebbe seriamente lasciare i felsinei guidati da Thiago Motta. Si tratterebbe di un duro colpo per gli emiliani che, dopo aver perso Marko Arnautovic (tornato all’Inter), potrebbero perdere anche lui.

Come riportato in precedenza Orsolini, in passato, è stato accostato molte volte al Napoli. L’ex direttore sportivo dei campani, Cristiano Giuntoli, ci ha provato in più di una occasione, ma senza successo.

Adesso, però, qualcosa potrebbe succedere nel proprio futuro calcistico. Non è affatto un mistero che il calciatore sia entrato nel mirino di moltissime squadre che stanno tentando il colpo “last-minute“.

C’era molta attesa, tra i sostenitori rossoblù, per scoprire se il calciatore fosse stato inserito nella lista dei convocati dell’allenatore per il primo match di campionato contro il Milan di Stefano Pioli.

Alla fine Motta ha deciso di chiamarlo visto che il Bologna ha bisogno ancora di lui. Anche se, nelle prossime ore, potrebbe seriamente arrivare una offerta da parte del presidente azzurro De Laurentiis che lo ha inserito nella lista dei desideri. Resta da capire la valutazione del calciatore (il Bologna vorrebbe almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino).