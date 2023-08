Primo colpo per il 2024: il Napoli è già pronto all’affondo

Il Napoli di De Laurentiis sta già programmando i colpi futuri: ecco il gioiello scelto per l’estate 2024

Un sogno durato ben 33 anni, bramato a lungo da una delle tifoserie più calde d’Europa. Il Napoli è tornato a vincere lo scudetto, posizionandosi con grande merito al vertice del calcio italiano.

Accadeva solo pochi mesi fa e intanto ne è passata di acqua sotto i ponti. Il patron Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di mollare la presa e ha lavorato senza sosta per consegnare una rosa più che all’altezza al nuovo tecnico. Via Luciano Spalletti, divenuto a sorpresa il Commissario tecnico della Nazionale italiana, dentro Rudi Garcia che in Italia ha lasciato un ottimo ricordo dopo la sua esperienza nella Capitale, sponda Roma.

Al di là di Spalletti è stato essenzialmente uno l’addio doloroso per la rosa partenopea: quello del coreano Kim. Un anno intenso per il centrale che non ha saputo resistere alle sirene del Bayern Monaco che, in un batter di ciglio, ha privato i campioni d’Italia del miglior difensore della scorsa annata calcistica.

Ma intanto il mercato orchestrato dal neo ds Mauro Meluso, che ha sostituito Giuntoli finito alla Juve, ha seguito una linea molto chiara, la permanenza dei big che hanno trascinato il Napoli all’ultimo tricolore. Osimhen, Kvaratskhelia ma anche Di Lorenzo – fresco di rinnovo – Meret e Anguissa. Ed è così che ad un gruppo già estremamente forte, sono state aggiunte pedine mirate in quelle zone del campo che più necessitavano di accorgimenti.

Il Napoli anticipa tutti: colpo da sogno tra un anno

Il brasiliano Natan al centro della difesa, Jens Cajuste a centrocampo. Tra i pali, infine, il promettente Elia Caprile come primo rincalzo di Meret. E non è finita qui. Perchè entro il primo settembre De Laurentiis potrebbe far gioire la piazza con altri colpi in extremis.

Intanto, però, il Napoli è già pronto a far sognare la tifoseria partenopea con una delle gemme che nell’ultimo anno ha fatto grandi cose in Serie A. Occhi in casa Atalanta dove il 25enne Teun Koopmeiners potrebbe effettivamente lasciare la ‘Dea’ e approdare alla corte di Garcia.

Questo il piano della società campana che potrebbe quindi puntare sul gioiello nerazzurro non adesso ma tra un anno, a dodici mesi dalla scadenza di contratto fissata nel 2025. Koopmeiners negli ultimi mesi è stato accostato con forza a Milan, Inter e Juventus.

La sua destinazione, però, potrebbe essere proprio il Napoli di De Laurentiis. 35 presenze con 10 gol e 4 assist vincenti per il classe ’98 nella sua ultima stagione con la maglia dell’Atalanta.