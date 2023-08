De Paul in Serie A: ci siamo, c’è il via libera

Rodrigo De Paul potrebbe arrivare in Serie A. Il calciatore ha detto no al trasferimento in Arabia.

Niente Arabia per Rodrigo De Paul. Come confermato da diversi media internazionali, l’argentino ha rifiutato la possibilità di andare a giocare in quel campionato ed ora va trovata una nuova soluzione visto che, almeno per il momento, la strada per una permanenza all’Atletico Madrid è chiusa.

Ora per De Paul in questo calciomercato potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Si tratta di una possibilità da considerare negli ultimi giorni della sessione e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: De Paul in Serie A, ecco con chi firma

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Rodrigo De Paul non sarà ancora un giocatore dell’Atletico Madrid. Simeone ha una idea diversa sul futuro dell’argentino e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime giornate per avere un quadro più chiaro sul futuro dell’argentino. Il suo destino sembrava essere in Arabia, ma alla fine è arrivato un no e per questo motivo ora si sono aperte possibilità di rivederlo nel nostro campionato.

E attenzione ad una possibilità Napoli per De Paul in questo calciomercato. L’obiettivo numero uno dei partenopei è sicuramente Veiga, ma per il momento la strada è in salita e quindi non possiamo escludere che i partenopei virino sull’argentino. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

De Paul è pronto ad approdare in Serie A per cercare di rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile. Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni e quale sarà la scelta anche del giocatore per provare a trovare continuità. Tutto può succedere e la speranza è quello di rivederlo nel nostro campionato visto che stiamo parlando di un calciatore di qualità.

Mercato: il Napoli sonda De Paul?

Il Napoli potrebbe sondare il terreno per De Paul in questi ultimi giorni di calciomercato. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e sapere dove andrà a giocare il calciatore.

Nelle prossime ore sapremo qualcosa in più e sicuramente il nome di De Paul si candida ad essere uno dei protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato.