Non parte più, resta a Napoli: tifosi azzurri in estasi

Una decisione presa direttamente dal tecnico del Napoli, Rudi Garcia, subito dopo la vittoria dei campioni di Italia alla prima di campionato

Ottimo esordio per il Napoli campione d’Italia che batte nettamente il neopromosso Frosinone allo ‘Stirpe’. Politano ed il solito Osimhen (con una doppietta) piegano i ciociari di Di Francesco. Nel frattempo i sorrisi aumentano non solo per la vittoria, ma per una notizia di calciomercato

E che notizia, visto che si tratta della permanenza di un altro calciatore azzurro. Lo stesso che era dato come sicuro partennte e che invece ha fatto cambiare completamente idea al suo allenatore. A questo punto l’atleta disfa le valigie e proseguirà la sua avventura con la maglia dei partenopei.

Napoli, non parte più: gioia dei tifosi

A dire il vero i tifosi hanno sempre creduto in lui. Ancor prima di loro il tecnico Luciano Spalletti che, quando c’è stata l’occasione, lo ha buttato nella mischia. Poco importa la giovane età. D’altronde se uno è bravo è bravo. La scorsa stagione, però, è stato chiuso da un “indemoniato” (calcisticamente parlando) Giovanni Di Lorenzo che difficilmente ha sbagliato un incontro.

Quel posto, ovvero la fascia destra, era occupato proprio dal capitano che gli ha lasciato le briciole (e forse nemmeno quelle). Ed è per questo motivo che Alessandro Zanoli ha colto il primo treno, direzione Genova sponda Sampdoria, per giocare e mostrare a tutti le sue qualità. Le ha eccome il nativo di Carpi che ha impressionato l’ex manager blucerchiato Stankovic ed i tifosi liguri.

Una buona notizia per il Napoli che, dopo la fine del prestito, lo ha richiamato a casa. Rudi Garcia, però, ha voluto valutarlo attentamente negli ultimi due ritiri che si sono svolti a Dimaro e Castel di Sangro. Le risposte sono state più che positive. Allo stesso tempo, però, le richieste per il terzino destro di certo non mancavano. Non solo dalla Serie A, ma anche dall’estero.

In particolar modo dallo Sporting Lisbona che aveva messo a disposizione anche una cifra significativa molto vicina ai 10 milioni di euro (bonus esclusi). Sicuramente un buon prezzo, ma non per De Laurentiis e Garcia che hanno rifiutato. Zanoli dunque non si muove da Napoli perché considerato un elemento importante della rosa. Un’ottima alternativa al capitano nel caso in cui fosse costretto a rifiatare. Una decisione che fa felici tutti, sostenitori partenopei in primis.