Giorgia Rossi, curve pericolose: tutti fanno zoom

Giorgia Rossi è ancora la regina del campionato, anche il via della nuova stagione la mette in primo piano per i fan

La bionda giornalista di DAZN, la romana Giorgia Rossi, ha finito le vacanze ed è tornata in campo più carica che mai. Un bell’elemento di distrazione a bordo campo per i calciatori, che infiamma soprattutto il pubblico da casa.

Il suo fascino si sta confermando nel tempo e sta diventando sempre più una delle protagoniste del piccolo schermo. Giorgia Rossi è la padrona di casa su Dazn, a mostrare competenza e fascino prima e dopo i match più importanti del campionato.

Era già stabilito il suo nuovo ingresso in campo con il match d’esordio, da tempo i tifosi sapevano come Frosinone-Napoli era la gara d’esordio per il torneo ma anche per la giornalista. Che non ha deluso i tifosi, scegliendo un look particolarmente audace.

Rossi c’è, il fisico è da urlo

Rilassata dopo un’estate di vacanze e grande vitalità, Giorgia Rossi ripete il canovaccio delle scorse settimane. Ovvero, quello di poter conquistare il pubblico da casa con foto davvero audaci. La giornalista è sempre più a suo agio anche nel ruolo di conquistatrice, sa benissimo come il cuore degli italiani è nelle sue mani. Lo scatto negli spogliatoi del Frosinone fa capire al pubblico come è il momento di fare sul serio, mettendo ad alto rischio le coronarie: Giorgia Rossi è spumeggiante.

Le sue curve sono in risalto, è un primo piano dove in tanti fanno zoom. Il pubblico è pronto ai sacrifici per l’abbonamento proprio per la giornalista, vederla nei weekend dà sollievo a quanti seguono da casa. Era in coppia con Massimo Ambrosini e ha superato brillantemente la prima gara, nel racconto e nel post partita è stata sempre puntuale e ha fornito indicazioni utili sul match.

Non che ci sia stato un grande equilibrio in campo, al di là del vantaggio iniziale del Frosinone sono emersi poi i valori tecnici, portando i campioni di Italia a un comodo successo. Sono tanti, anche i tifosi del Napoli, che seguono con piacere Giorgia Rossi, ritenendola anche un porta fortuna per la stagione.

Era presente in tante delle gare dove la squadra di Spalletti ha trionfato e anche l’esordio è stato positivo. Giorgia Rossi sa che l’affetto del pubblico è un’arma fondamentale per sbaragliare la concorrenza, senza dubbi è uno dei volti della Serie A più importanti degli ultimi anni.