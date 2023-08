Non solo sorrisi: preoccupazione in casa Napoli

Non ci sono solamente sorrisi, in casa Napoli, per quanto riguarda la vittoria alla prima giornata di campionato: anche preoccupazione

Buona la prima per il “nuovo” Napoli di Rudi Garcia che, alla prima di campionato, ha battuto in trasferta il neopromosso Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco. Ad aprire le danze (per gli azzurri) ci ha pensato Matteo Politano. Poi si è scatenato il “solito” Victor Osimhen che ha timbrato il cartellino in ben due occasioni.

Tutti “felici e contenti” direte voi? Ed invece no. C’è anche una sorta di preoccupazione in casa dei campioni di Italia. In particolar modo per la prestazione di un calciatore che è apparso un po’ in ritardo rispetto ai suoi compagni di squadra.

Il Napoli vince, ma Cajuste non ha convinto

Niente panico, è solamente la prima partita per Jens Cajuste. Il nazionale svedese ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia dei partenopei. A dire il vero l’impatto non è stato affatto dei migliori: rigore causato proprio da lui (che ha portato al vantaggio dei padroni di casa), molti palloni persi e decisamente in ritardo di condizione rispetto al resto della squadra.

Sui social network sono apparsi già i primi commenti da parte di chi lo ha aspramente (che esagerazione!) criticato. Forse dimenticando il fatto che non ha svolto né il ritiro di Dimaro e nemmeno quello di Castel di Sangro, si è trasferito in un Paese nuovo per lui, stesso discorso vale anche per il nuovo campionato e soprattutto nuova lingua. Allo stesso tempo, però, c’è anche chi lo ha difeso ed allontanato le critiche.

Il centrocampista saprà sicuramente ripagare la fiducia da parte della società. Ed anche dei tifosi. Gli stessi che lo hanno comunque rincuorato per la prestazione un po’ deludente. Ma subito cancellata per l’importante e netta vittoria ottenuta dagli uomini di Garcia. E’ vero che il suo è stato un esordio da dimenticare, ma il calciatore sta già pensando alla prossima sfida che giocherà nel “suo stadio”.

Ovvero il ‘Diego Armando Maradona‘ quando arriverà il Monza di Raffaele Palladino, reduce da una pesante sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi per 2-0 (anche in quel match il mattatore è stato un altro attaccante spietato, Lautaro Martinez). Non è assolutamente da escludere che il manager francese possa offrirgli una nuova opportunità contro i brianzoli, forse addirittura dal primo minuto.