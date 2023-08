Operato d’urgenza, intervento alla schiena: ecco quando torna

La notizia è stata divulgata pochi minuti fa a sorpresa: nessuno conosceva le sue condizioni, ecco quando tornerà

Alla fine ha optato per l’intervento chirurgico visto che soffriva da tempo di mal di schiena: pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale del club per svelare le sue condizioni dopo l’operazione.

La notizia è stata diffusa soltanto pochi minuti fa con i tifosi che sono rimasti senza parole. Una news dell’ultim’ora con l’operazione d’urgenza alla schiena: ecco cos’è successo nelle ultime ore. Un momento complicato per pensare anche alla sua salute: il calcio ora può aspettare qualche giorno.

Operazione d’urgenza, la verità sull’intervento: ecco cos’è successo

La notizia ha lasciato tutti di sasso con il comunicato ufficiale che è apparso poco fa sul canale ufficiale del club inglese. Ecco le sue condizioni e quando tornerà in panchina il top manager. La verità è stata divulgata soltanto poco fa spaventando di colpo di tutti gli appassionati di calcio.

Un momento davvero delicato per Pep Guardiola che si è dovuto sottoporre ad un intervento d’urgenza alla schiena. E tornerà in panchina soltanto dopo la sosta Nazionale saltando le sfide contro Sheffield United e Fulham. L’annuncio è arrivato direttamente dal comunicato del Manchester City che ha rivelato come il manager catalano soffrisse da tempo di forti dolori alla schiena. Subito è volato a Barcellona per operarsi con l’intervento perfettamente riuscito da parte della dottoressa Mireia Illueca. Per le prossime due gare di Premier League in panchina ci sarà il suo vice Juanma Lillo.

Così Pep Guardiola dovrebbe tornare regolarmente in panchina il 16 settembre contro il West Ham. Il suo vice conosce molto bene le idee del manager spagnolo visto che sono stati insieme già diverso tempo. Dopo la sua esperienza lontano da Pep Guardiola, Lillo è tornato proprio in estate per diventare nuovamente il suo collaboratore fidato. Un momento decisivo per iniziare alla grande la stagione dopo il primo trionfo in Supercoppa europea superando il Siviglia ai calci di rigore.

Pep Guardiola guarderà i campioni della Premier League soltanto da casa in totale relax. Difficilmente sarà tranquillo, ma proverà a ricaricarsi completamente per una stagione ricca di appuntamenti prestigiosi. Il Manchester City sogna di continuare il suo percorso da urlo in vista del futuro. Dalla Champions League alla Premier League: il marchio di Guardiola è evidente da tempo.