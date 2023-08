Resta a Frosinone: il Napoli lo cede ai ciociari

Dopo la sfida del Napoli in casa del Frosinone, un giocatore resta nella città laziale, ceduto ai ciociari, ecco di chi si tratta

Calciomercato e gare ufficiali si sono intrecciate come non mai in questi giorni, come nel caso del Napoli, per cui il primo impegno della stagione è stato un modo per vedere all’opera i giocatori con lo scudetto cucito sulle maglie ed al contempo i dirigenti hanno potuto intavolare diverse trattative con i colleghi avversari del primo turno.

Sul rettangolo di gioco, l’esordio dei campioni d’Italia non ha tradito le attese, nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra allenata da Rudi Garcia ha ribaltato il match con la rete di Politano e la doppietta di Osimhen, il quale ha ripreso da dove aveva lasciato, vale a dire segnando reti decisive.

Iniziata la stagione calcistica, la squadra partenopea deve completare le ultime operazioni di mercato, oltre a qualche possibilità in entrata, si valutano le cessioni, in modo tale da sfoltire la rosa agli ordini del nuovo tecnico entro la fine del mese.

Resta al Frosinone: saluta il Napoli

Proprio con l’ultima squadra affrontata sono pronte diverse operazioni, dal giovane Gaetano passando per il terzino Alessio Zerbin, ma di ufficiale vi è stato solo un contatto diretto tra le due società.

Nelle scorse ore è stato infatti ufficializzato il trasferimento ai frusinati di Walid Cheddira, la cessione è avvenuta a titolo temporaneo e l’attaccante si troverà in prestito per la prossima stagione agli ordini del tecnico Eusebio Di Francesco.

Nato a Loreto nel 1998 da genitori di origine marocchina, ha scelto di indossare la maglia della Nazionale africana, con la quale ha conquistato il quarto posto ai recenti Mondiali di calcio in Qatar. Da un punto di vista calcistico cresce invece in Italia, dove nelle ultime due stagioni è esploso al Bari, tanto da conquistare la promozione in Serie B e poi sfiorare quella nella massima categoria, arrivando terzo nella classifica cannonieri del campionato cadetto e vincendo la graduatoria dei marcatori in Coppa Italia.

Le sue prestazioni al Bari lo portano ad essere acquistato nella corrente sessione di calciomercato dal Napoli, ma gli attuali campioni d’Italia lo vogliono dapprima testare in una squadra di Serie A, motivo per il quale è stato prestato al Frosinone, dove la punta marocchina avrà modo di dimostrare il suo talento e verificare se nella prossima stagione potrà essere utile alla causa dei partenopei.