Un annuncio che gela: da Frosinone ansia Napoli

Il Napoli ha cominciato bene il campionato con lo scudetto sul petto: tris al Frosinone, ma a fine gara è arrivato un annuncio che fa preoccupare i tifosi

Se si parla quasi solo di lui, e se De Laurentiis è disposto a dargli (almeno) 10 milioni di euro a stagione ci sarà un perché. Victor Osimhen è il fattore, il campione che fa la differenza e che incide non solo per il Napoli, ma per tutta la Serie A. Il capocannoniere dello scorso torneo ha ripreso dove si era fermato. Dopo i 26 gol del torneo dello scudetto ha ricominciato subito con una doppietta.

Ed è subito duello con Lautaro Martinez, che è finito dietro di lui nell’ultima classifica capocannonieri. Di Osimhen sorprende la pericolosità in area di rigore e la sua facilità nel trovare la conclusione. A Frosinone ha segnato due reti nel debutto in campionato degli azzurri campioni d’Italia, ma per poco non è arrivata una tripletta.

Splendido il primo gol, con un tiro al volo su assist di Di Lorenzo. Potenza e precisione impressionanti, da vero bomber. Bella anche la sua seconda rete, la terza del Napoli, quando si è involato in contropiede sul filo del fuorigioco e non ha lasciato scampo al portiere del Frosinone Turati. Ma il terzo gol è stato solo sfiorato, con una bellissima conclusione di poco alta sopra la traversa.

Strapotere fisico, ma soprattutto una grande carica agonistica e una fame che sembra infinita. Basta solo guardarlo per far stare tranquilli i tifosi del Napoli: le “vedove” spallettiane, terrorizzate dall’addio del pur bravissimo neo ct della nazionale, hanno capito che se il Napoli è forte il merito è soprattutto del suo bomber. Ma se vedere Osimhen in campo con la maglia azzurra tranquillizza i supporters sulla forza della loro squadra, quando il nigeriano ha parlato ha fatto preoccupare qualcuno.

Osimhen e quelle parole che non fanno stare tranquilli i tifosi

Non è un segreto che questa sia stata l’estate delle voci sul suo futuro, a partire dalla tentazione milionaria dell’Arabia Saudita a un rinnovo di contratto che De Laurentiis ha promesso (dandolo praticamente per fatto: “Abbiamo un’intesa per un prolungamento biennale”, disse lo scorso giugno) ma che non è ancora arrivato.

Senza contare i rumors sul Bayern Monaco e la Premier League. In sostanza i tifosi del Napoli hanno trascorso un’estate con la paura che il bomber potesse cambiare maglia. E purtroppo il mercato non è ancora finito: per questo le paturnie sono destinate a proseguire per qualche altro giorno. A fine gara Victor Osimhen è stato intervistato a bordocampo.

Interpellato sul suo futuro, ha dato una risposta che purtroppo si presta a qualche interpretazione. “Ci sono state tante speculazioni. Il presidente è il boss, noi stiamo negoziando, io sono un calciatore del Napoli e continuo a dare il cuore per la mia squadra. Vediamo cosa accadrà a fine mercato”. Proprio quest’ultimo passaggio non è piaciuto ai tifosi.

Quel “vedremo” non è esattamente ciò che volevano sentire. Del resto col mercato aperto, e col rinnovo non ancora definito, è normale che il calciatore lasci qualche porta aperta ad ogni ipotesi. E anche quel “Il presidente è il boss”, fa capire che forse l’attaccante qualche scelta sarà “costretto” ad accettarla. Meglio così, perché la conferma del nigeriano è troppo importante. Poi, tra un anno si vedrà.