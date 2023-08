Pagano la clausola: De Paul cambia squadra

De Paul è pronto a cambiare squadra: offerta accettata, il club sta per pagare la clausola dell’Atlético Madrid

Hola, Atlético. De Paul è pronto a salutare, una volta per tutte, il club di Madrid. Dopo un paio di stagioni altalenanti, per non dire decisamente mediocri, tenendo conto delle aspettative che accompagnavano il centrocampista argentino, l’ex l’Udinese è pronto a dire addio alla squadra del Wanda Metropolitano.

Che la storia tra i Colchoneros e Rodrigo fosse destinata a interrompersi, d’altronde, era abbasta evidente. Già lo scorso anno si era vociferato di un suo possibile addio, con tante big anche italiane pronte ad approfittare della sua crisi con il club del Cholo Simeone. Per una questione, soprattutto, di costi l’affare non è però mai andato in porto.

Ma in dodici mesi le cose non sono migliorate, e stavolta il tango dell’argentino sta per concludersi con un addio che potrebbe far bene a tutte le parti in causa.

Per il 29enne centrocampista campione del mondo con l’Argentina l’avventura in Spagna avrebbe dovuto essere quella del definitivo salto di qualità dopo anni di straordinario livello a Udine. Invece, per un motivo o per un altro, Rodrigo non è mai riuscito a dimostrare con continuità il suo valore.

Poco determinante nel gioco del Cholo, poco incisivo in fase offensiva, De Paul è stato un lontano parente di quello ammirato in Friuli e in tante stagioni in Serie A, campionato in cui, giocando da centrocampista in una squadra non certo di prima fascia, aveva in tre occasioni raggiunto o superato i 7 gol in campionato.

Per questo motivo da tempo stava guardandosi attorno, alla ricerca di una nuova possibilità che gli potesse permettere di rilanciare una carriera arenatasi in Spagna. E quella possibilità sarebbe arrivata proprio in questo mercato, con un’offerta molto difficile da rifiutare che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

De Paul saluta l’Atlético Madrid: nuova avventura per l’argentino

I costi del centrocampista albiceleste, soprattutto quelli dell’ingaggio, più che quelli del cartellino, hanno frenato purtroppo ogni ipotesi di un ritorno in Italia, nonostante a fasi alterne ci avessero pensato a riportarlo in Serie A le big tradizionali del campionato, Juventus, Inter e Milan, ma anche squadre importanti come Napoli e Roma.

E in qualche modo è stato proprio il Napoli, per un puro caso, a cambiare il destino del talentuoso centrocampista ex Udinese. La sua nuova destinazione è infatti quella che avrebbe potuto essere la nuova casa di Zielinski.

Dopo aver incassato il rifiuto del polacco del Napoli, infatti, l’Al-Ahli ha deciso di cambiare obiettivo e ha puntato tutto su Rodrigo, tentandolo con la consueta offerta multimilionaria. Una tentazione andata in questo caso a buon fine. De Paul e il suo entourage, ormai sazi probabilmente per la vittoria di Coppa America e Mondiale con la maglia dell’Argentina, non hanno opposto grande resistenza accettando l’offerta saudita, come riferito da elgodigital.

L’unico freno alla trattativa resta per il momento l’accordo tra i club. L’Al-Ahli si sarebbe infatti spinto fino a 30 milioni, mentre l’Atlético non accetta meno di 40 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria dell’argentino. La sensazione, però, è che stavolta un accordo si troverà, visto che tutte le parti in causa vogliono fortemente concludere questa trattativa con un esito positivo.