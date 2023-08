L’indizio che fa sognare: Napoli, il super colpo è ad un passo

Il mercato del Napoli sta entrando nel vivo in questi ultimi giorni: spunta il nome di un grande colpo per l’attacco. E i tifosi già sognano

Pochi giorni alla fine del calciomercato e il Napoli sembra deciso ad accelerare sulle ultime operazioni in entrata e in uscita. I tifosi aspettano l’arrivo di Gabri Veiga, ma il club azzurro non dovrebbe fermarsi

Da capire il destino di Diego Demme e Hirving Lozano, che sembrano in uscita. Entrambi non si sono visti nell’esordio in campionato a Frosinone: il centrocampista non è stato neanche convocato, mentre il messicano è rimasto in panchina. Le motivazioni ufficiali parlano di un leggero stato febbrile, ma non si può escludere che dietro ci sia il mercato.

Del resto Lozano e Zielinski sono teoricamente ancora sotto il “diktat” di De Laurentiis, che qualche settimana fa tuonò che i due giocatori in scadenza avrebbero dovuto rinnovare il contratto con stipendio ridotto oppure lasciare subito il Napoli.

Mentre per Zielinski pare sia tutto pronto per il rinnovo, è molto più incerta la posizione di Lozano. Nel suo caso non si parla di una trattativa per il prolungamento. Segno che l’ex Psv potrebbe lasciare gli azzurri. Da capire che tipo di pista si può aprire per Lozano, che con il Napoli ha un contratto da 4 milioni a stagione, e quindi non è facile da piazzare.

L’eventuale partenza di Lozano potrebbe aprire le porte al suo erede: si parla con insistenza di Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, il Napoli ha affrontato agli ottavi di finale di Champions League.

Napoli, l’indizio social di Lindstrom fa sognare i tifosi

Esterno interessante, dotato di grandi qualità tecniche e feeling con la porta, può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, ma non come punta centrale. Il danese ama partire dal centro per poi allargarsi, ma Garcia lo impiegherebbe al posto di Lozano o anche di Kvaratskhelia.

Intanto Lindstrom è sceso in campo nell’ultimo turno di campionato, fornendo anche un assist. Da capire se davvero ci saranno le condizioni per prenderlo ora, ma ci sono pochi dubbi che la prima scelta sia lui.

E a far sognare i tifosi è arrivato anche un indizio social: si tratta del profilo Instagram del calciatore, dove è spuntata a sorpresa anche una bandiera italiana. Il tricolore si è aggiunto alle bandiere danesi e svedesi, ai tifosi del Napoli piace pensare che sia un richiamo al prossimo trasferimento in azzurro.