Straripante: Sabrina Salerno ed il primo piano mozzafiato

La showgirl infiamma i social con uno scatto decisamente bollente: Sabrina Salerno da urlo, fan a bocca aperta

Sono ormai trascorsi tanti anni dalla sua esplosione nel mondo dello spettacolo e, nonostante ciò, il suo successo è in continua crescita. Un personaggio indimenticabile quello di Sabrina Salerno, vera e propria icona degli anni ’80 e ’90.

Bellezza straripante, è venuta alla ribalta grazie al suo tormentone come cantante proprio agli inizi della carriera. Chi non ricorda la sua indimenticabile hit ‘Boys‘? La Salerno ha però anche recitato con un discreto successo al cinema: il suo film più importante è stato certamente ‘Fratelli d’Italia‘, uscito nelle sale nel 1989 e che l’ha vista al fianco del comico Gerry Calà.

Sabrina Salerno nasce il 15 marzo 1968 a Genova. Nonostante il suo successo come cantante sia andato ovviamente scemando nel corso degli anni, la sua carriera è andata avanti. In Italia o all’estero, sono ancora numerosi i concerti che la Salerno tiene e che sono riempiti dai suoi fan più fedeli. Esibizioni da urlo, la 55enne genovese è ancora oggi in grado, come un magnete, di monopolizzare l’attenzione di milioni di uomini e donne.

Quello dei social è un terreno che la Salerno ha esplorato con enorme successo, al punto che solo su Instagram la sua fedelissima fan base è costituita da ben 1,3 milioni di followers. Un corpo stratosferico, forme che continuano a far sognare come tanti anni fa moltissimi ammiratori. Per quel che concerne la vita privata, va detto come sia stata sposata due volte: nella seconda è nato suo figlio Luca Maria Monti (2004) al quale è legatissima.

Sabrina Salerno esplosiva: in costume è esagerata

In occasione delle sue vacanze in Sardegna, la Salerno è tornata a postare sui social istantanee di rara bellezza. Con l’avvento dell’estate, poi, le temperature grazie a lei sono schizzate alle stelle: ne sono una testimonianza gli scatti che hanno lasciato di sasso i numerosi fan.

“Io resto qua“, scrive la showgirl e cantante che si mostra in tutta la sua bellezza. Bikini rosa che fa enorme fatica a contenere delle forme mai così giunoniche: Sabrina se la ride, godendosi il caldo sole nei suoi ultimi giorni di relax prima di tornare al lavoro.

Un corpo statuario ricoperto dalla sabbia, una forma fisica a dir poco stratosferica che non ha minimamente lasciato spazio alla fantasia dei suoi followers. Una foto bollente che in poche ore ha fatto il pieno di likes e commenti: l’ennesimo rovente centro di una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo.