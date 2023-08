Napoli, titoli di coda per l’attaccante: cessione a sorpresa

Una cessione a sorpresa agita le acque in casa Napoli: scorrono i titoli di coda sull’avventura all’ombra del Vesuvio dell’attaccante

Il Napoli ha messo subito le cose in chiaro: i favoriti per il tricolore sono i campioni d’Italia in carica. Con un 3-1 in rimonta gli azzurri di Rudi Garcia hanno regolato la pratica Frosinone all’esordio in campionato.

Sugli scudi il bomber mascherato Victor Osimhen che con una doppietta ha regalato i primi tre punti stagionali dopo il provvisorio pari a firma di Matteo Politano. Buona, dunque, la prestazione complessiva dei campioni d’Italia che hanno dimostrato nel match contro i ciociari di non essere sazi.

Gli azzurri, insomma, hanno ancora fame di vittorie e, pertanto, hanno tutta l’intenzione di bissare l’impresa dello scorso campionato. Ma ovviamente c’è ancora da lavorare. Infatti, c’è ancora qualcosa da registrare in difesa. E non potrebbe essere altrimenti visto che il pacchetto arretrato azzurro ha perso Kim Min-Jae, il miglior difensore della passata Serie A, non uno qualsiasi.

In compenso, l’attacco gira già a mille. Oltre ai tre gol messi a referto, gli azzurri avrebbero potuto arrotondare lo score se avessero capitalizzato le occasioni da rete create anche senza il contributo di Khivcha Kvaratskhelia, risparmiato per precauzione da Rudi Garcia.

Napoli, titoli di coda per Alessio Zerbin: cessione a sorpresa

Gli azzurri, quindi, promettono di continuare a fare divertire i tifosi nel solco della trionfale stagione del terzo scudetto.

Comunque, potrebbe essere ai titoli di coda l’avventura all’ombra del Vesuvio di una delle bocche da fuoco azzurre. No, non stiamo parlando del bomber nigeriano che è sempre più vicino a quel rinnovo di contratto che lo renderebbe il calciatore più pagato della Serie A.

Proprio il Frosinone battuto a domicilio dagli uomini di Rudi Garcia ha in canna un tris di colpi per rinforzare il reparto offensivo. Ebbene, oltre a Caleb Okoli dell’Atalanta, i ciociari, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport‘, hanno definito l’ingaggio di Walid Cheddira, tornato al Napoli dopo il prestito al Bari con cui nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Serie A e con la cui maglia ha totalizzato 22 gol, conditi da 7 assist, in 38 apparizioni complessive, e Alessio Zerbin.

Dunque, ritorno a casa (è stato in prestito al Frosinone nella stagione 2021-22 mettendo a segno 9 gol in 31 presenze) per l’attaccante che, dopo aver trovato poco spazio nella passata stagione, potrebbe sbarcare alla corte di mister Eusebio Di Francesco per non vivere un’altra stagione più in panchina che in campo.

Alla sua età (24 anni), infatti, è fondamentale giocare con continuità per fare il salto di qualità e spiccare il volo. Altrimenti, il rischio è che Zerbin possa essere una delle tante promesse mancate del calcio italiano.