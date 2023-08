Carolina Stramare da impazzire: lo scatto è esplosivo

Carolina Stramare in tutto il suo fascino micidiale, l’ex Miss Italia in primo piano mette in evidenza curve esplosive come non mai

Tra le Miss Italia di questi ultimi anni è senza ombra di dubbio quella il cui fascino si è fatto maggiormente notare e ancora adesso la rende una delle bellezze nostrane più in vista. Di fronte a Carolina Stramare è sempre difficile rimanere indifferenti.

Classe, eleganza, sguardo di ghiaccio e silhouette prorompente, lineamenti che ricordano davvero tanto l’attrice americana Megan Fox. Un mix semplicemente irresistibile, che ha reso Carolina uno dei volti più amati, ormai famosissima nel mondo dello spettacolo e della moda e anche sui social, dove in questa estate ha ottenuto una nuova impennata nel numero dei suoi fan, arrivando a superare largamente il mezzo milione di followers su Instagram.

Del resto, con gli scatti pazzeschi che ci ha regalato, in grado di alzare la temperatura ai massimi livelli, non poteva essere altrimenti. Dopo la partecipazione a Pechino Express, la sua notorietà è cresciuta e adesso attendiamo con ansia di sapere a quali avventure sarà destinata in una nuova stagione mediatica al via. Intanto, la lunga serie di immagini memorabili su Instagram continua e ancora una volta Carolina ci fa entusiasmare con bellezza e sensualità senza confini.

Carolina Stramare, lato A devastante in risalto: scollatura che fa venire le vertigini

In uno degli ultimi post, la vediamo esibirsi in una serie di scatti a mo’ di fototessera. Con primi piani poi ingranditi che esaltano la sua femminilità e la sua figura slanciata e suadente e dettagli ravvicinati che non lasciano scampo.

Al solito la scollatura, in un top da paura, manda in visibilio la platea. Curve spaziali che non possono lasciare indifferenti e che attirano la consueta valanga di like e commenti estasiati. Carolina è ormai una delle star indiscusse del web e in questi ultimi scampoli di estate non si smentisce.

Visioni da bollino rosso che accendono la passione e la fantasia, complimenti più che meritati per la 24enne, lanciata verso un avvenire radioso. Già adesso, è una delle principali icone di femminilità mediterranea e siamo certi che riuscirà a imporsi sempre di più come una delle presenze principali nel prossimo futuro nel mondo dello showbusiness.