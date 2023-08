L’ex Napoli raggiunge Sarri: affare fatto

Maurizio Sarri otterrà rinforzi, proprio negli ultimi giorni di mercato saranno esaudite le richieste del tecnico della Lazio

I biancocelesti alzano il tiro e non lasciano nulla di intentato, proprio perché la stagione sarà lunga e servirà l’apporto di una rosa abbastanza ampia. Si muovono così le fila del mercato, c’è un arrivo low cost subito pronto per la Lazio.

La sconfitta contro il Lecce ha scalfito qualche certezza tra i romani che dovranno affrontare il primo campionato senza il prezioso apporto di Milinkovic Savic dopo tante stagioni. La Lazio di Sarri riparte senza un grande campione in mezzo al campo e con tanti acquisti che – per bocca proprio del tecnico – dovranno un po’ recuperare la forma prima di integrarsi al meglio.

Il calcio però non si ferma e dopo la Serie A, inizierà anche la Champions League. A metà settembre, quindi, ci sarà curiosità per la Lazio formato Europa, ci sarà bisogno di una panchina lunga abbastanza corposa e di qualche fedelissimo pronto ad abbracciare la causa.

Sarri porta alla Lazio un suo pupillo

La necessità di allargare la rosa sembra ora un punto fondamentale per tutti. Non per questo si dovranno spendere vagonate di milioni, ma facendo un mercato intelligente potranno comunque arrivare gli uomini giusti.

In questo caso, poi, si punta direttamente su chi ha giocato con Sarri negli anni passati, rispetto all’incognita di qualche top player dall’ingaggio importante ma dalla resa che potrebbe non essere ottimale. La Lazio avrà Sepe dalla Salernitana, il secondo portiere è pronto per l’arrivo nella Capitale.

Un acquisto utile per il presente e il futuro, si garantisce così un vice Provedel comunque con esperienza e qualità. È fuori rosa in Campania, il ruolo di vice Ochoa non gli è piaciuto da gennaio e con l’arrivo di Costil è stato messo ai margini con tanto di storia social che aveva fatto infuriare i tifosi della Salernitana. Sepe aveva fatto capire come poteva rimanere anche fuori rosa e stipendiato dalla società, non proprio il massimo per un portiere ancora importante.

Nella Lazio troverà Sarri, il tecnico che lo ha apprezzato nella sua prima stagione in Serie A ad Empoli, avendolo per due stagioni come riserva di Reina a Napoli. È un estremo difensore affidabile, lo ha dimostrato proprio nella prima parte della sua esperienza alla Salernitana e prima ancora nelle stagioni con il Parma. L’ideale per coprire le spalle a Provedel, che sarà il titolare e su cui tutto l’ambiente biancoceleste ripone una grande fiducia.