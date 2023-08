Napoli, capolavoro di De Laurentiis: colpo da novanta per Garcia

Sensazionale colpo del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis: colpo da novanta per Rudi Garcia. Ecco tutti i dettagli

Una squadra di calcio, come si suol dire, è a immagine e somiglianza del suo tecnico. Un allenatore plasma i propri calciatori così come un provetto artigiano modella la creta tra le sue mani.

Prima ancora dei moduli, degli schemi e dei movimenti in campo un tecnico trasferisce ai propri calciatori il proprio carattere, la propria grinta, la propria personalità tanto da diventare tutt’uno con loro.

D’altra parte, la chiave del successo (calcistico) risiede proprio nella capacità di un gruppo di diventare la proiezione sul rettangolo verde della personalità e della filosofia di gioco del suo tecnico.

Tuttavia, talvolta si verifica un altro tipo di miracolo calcistico: i trionfi di un club spingono all’emulazione il suo patron. E’ il caso dell’istrionico Aurelio De Laurentiis che non volendo essere da meno dei suoi ragazzi campioni d’Italia, anzi ispirato dai loro successi, è sul punto di firmare il suo capolavoro.

Napoli, colpo da novanta: l’Al Shabab offre 7 milioni per Juan Jesus

Se gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, neocommissario tecnico della Nazionale al posto del dimissionario Roberto Mancini, hanno confezionato, la scorsa stagione, il loro capolavoro in campo (lo scudetto), quello che il patron azzurro è sul punto di realizzare è ovviamente in sede di calciomercato.

Secondo quanto twittato dal giornalista Ekrem Konur, l’Al Shabab FC è seriamente interessato a Juan Jesus tanto da essere pronto a mettere sul tavolo ben 7 milioni di euro per strapparlo a Rudi Garcia. Un vero colpaccio per De Laurentiis e per lo stesso tecnico azzurro.

D’altronde, 7 milioni di euro per un 32enne che nella passata stagione ha raggranellato complessivamente 19 presenze, impreziosite da due gol, non vengono offerti tutti i giorni. Cosa farà, dunque, il patron azzurro? Beh, difficile, se non impossibile, prevedere le mosse di un personaggio come il produttore cinematografico che ama spiazzare tutti con i suoi colpi a sorpresa.

Eppure è forte la sensazione che De Laurentiis non si lascerà sfuggire l’occasione per incassare i 7 milioni di euro che il club saudita gli offre per ingaggiare Juan Jesus, un buon calciatore e un professionista irreprensibile che, pur essendosi sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, ha già 32 primavere sul groppone.

Anche perché il Napoli, in caso di partenza del brasiliano, si fionderebbe sul 30enne mancino Matija Nastasic che si è svincolato dal Maiorca e con il cui procuratore, Ramadani, vanta ottimi rapporti. Insomma, un piede sinistro d’esperienza in un reparto che difetta di mancini.