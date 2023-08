Colpo in casa Torino, il Napoli affonda: tifosi in estasi

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per il giocatore del Torino: la notizia manda i tifosi in estasi

A pochi giorni dalla fine del mercato, il Napoli sta continuando a guardarsi intorno per cercare di capire se ci sono delle opportunità da cogliere per migliorare la propria rosa.

Sfumata quasi del tutto la pista che porta a Gabri Veiga, sempre più diretto verso l’Arabia Saudita, gli azzurri stanno studiando attentamente le prossime mosse da fare sul mercato. Ad ogni modo, Rudi Garcia ha già una rosa più che competitiva a sua disposizione e se non dovessero esserci delle cessioni importanti, ad oggi appare difficile che possa arrivare qualcun altro.

Un ulteriore movimento in entrata il Napoli potrebbe farlo in attacco dove potrebbe uscire Lozano per far spazio a Lindstrom, ma al momento non sono pervenute offerte soddisfacenti per il messicano e la situazione è paralizzata. Per questo motivo, il Napoli sta iniziando a lavorare già in ottica futura e secondo indiscrezioni delle ultime ore gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo per Alessandro Buongiorno del Torino e “prenotarlo” in vista della prossima stagione.

Napoli, sguardo al futuro: pronto l’assalto a Buongiorno

Negli ultimi anni, il Napoli ha dimostrato di avere un area scouting di altissimo livello e sono davvero tanti i talenti portati in Italia dagli azzurri, uno su tutti Kvaratskhelia che lo scorso anno è stato decisivo per la conquista dello scudetto. La società partenopea ha intenzione di continuare a seguire la politica della linea verde ed oltre al presente sta già pensando anche al futuro.

Tra i vari profili sondati in vista dei prossimi anni c’è quello di Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino che ha fatto e sta facendo vedere ottime cose con la maglia granata. Il giocatore è stato seguito con interesse dall’Atalanta in questa sessione di mercato, ma il presidente granata Cairo ha smentito una possibile trattativa, blindando il proprio giocatore.

Tuttavia, Cairo sa che non potrà trattenere Buongiorno a lungo soprattutto nel caso in cui dovesse disputare un’altra stagione di alto livello ed il Napoli è pronto ad andare all’assalto per anticipare la concorrenza “prenotando” il difensore per il 2024. Un colpo, questo, che manderebbe i tifosi del Napoli in estasi, considerato che parliamo di uno dei migliori talenti del nostro campionato.

Oltre a Buongiorno, sempre per il 2024, il Napoli sta continuando a monitorare anche il talentuoso portiere Carnesecchi sul quale è forte l’interesse della Juventus. Gli azzurri seguono il portiere dell’Atalanta già da molto tempo ed è considerato uno dei papabili per prendere il posto di Meret.