Garcia lo vuole tenere ma lui va via: ribaltone Napoli

C’è un calciatore del Napoli che gioca poco, ma che evidentemente riesce a “stregare” i suoi allenatori. Dopo Spalletti anche Garcia vuole trattenerlo ad ogni costo

C’è un calciatore nel Napoli che, evidentemente, esercita una sorta di “attrazione fatale” nei suoi allenatori. Pur trovando pochissimo spazio viene ritenuto incedibile, e il tecnico di turno se lo tiene stretto.

Dopo Spalletti anche Rudi Garcia chiede di non toccargli Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco, che può fare anche il “quinto” a tutta fascia e giocare su entrambe le corsie, è stato solo una comparsa nella scorsa stagione, quando la squadra azzurra ha vinto il campionato. Si è visto poco, eppure Spalletti lo teneva in considerazione come alternativa in avanti a Kvaratskhelia, soprattutto.

Ma qualche volta l’ormai ex allenatore partenopeo lo ha utilizzato pure sulla fascia, sia a sinistra che a destra. Zerbin, quindi, giocatore duttile e che può essere una risorsa da sfruttare.

La stessa idea, evidentemente, dell’erede di Spalletti, Rudi Garcia. L’allenatore francese ha utilizzato (pure lui) poco Zerbin in questa estate di amichevoli, e in campo non si è visto nell’esordio in campionato a Frosinone. Solo panchina contro la sua ex squadra, e questo sembra essere il destino del 24enne di Novara.

Dopo la sua prima stagione a Napoli in prima squadra, forse ci si aspettava un prestito per vederlo in campo più spesso. Del resto il classe 1999 è ancora giovane, e fa intravedere delle buone qualità.

Garcia blocca Zerbin: per il biondo esterno niente prestito

Un po’ arruffone e migliorabile dal punto di vista tattico, però sembra avere le qualità per misurarsi con la Serie A, ma alla prova di una maglia da titolare. Invece, il suo destino sembra essere ancora la maglia azzurra. Proprio come fece Spalletti un anno fa, anche Rudi Garcia sembra opporsi alla sua partenza.

Le idee sarebbero di un prestito, appunto, nella massima serie. Poco utile fare i consueti nomi di possibili candidate, visto che Zerbin (anche per la sua grande duttilità) farebbe comodo a tutte le squadre di fascia bassa, a partire dalle neopromosse.

Non a caso proprio il Frosinone lo riprenderebbe volentieri, tanto per fare un esempio. Ma sicuramente ci sarebbe la fila per il biondo esterno offensivo. Tuttavia, al di là di qualche voce in questi ultimi giorni di mercato, Garcia vorrebbe tenere lui in considerazione come alternativa a Kvaratskhelia, senza dimenticare Raspadori ed Elmas, che però saranno utilizzati anche in altri ruoli.

Il “fascino” di Zerbin ha catturato anche il nuovo allenatore, e ora aspetta al classe 1999 convincere l’allenatore a trovargli più spazio ed entrare con più efficacia nelle rotazioni.