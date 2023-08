Il cambio ruolo lo ‘salva’: Garcia ha deciso, resta a Napoli

Dopo una stagione difficile all’ombra dei titolari, un giocatore del Napoli può essere rivitalizzato da Garcia grazie a un cambio di ruolo

La vittoria arrivata sul campo del Frosinone nella prima giornata di Serie A ha rafforzato certezze, portato conferme e mostrato interessanti novità nel Napoli del nuovo allenatore Rudi Garcia. Gli azzurri ripartono dal primo, grande punto di forza, un attacco letale guidato da un Victor Osimhen sempre più decisivo, che ha ripreso il nuovo campionato da dove aveva lasciato il vecchio, con una grande doppietta

Non solo Osimhen, però. Tante ottime prestazioni che hanno fornito conferme tra le fila degli azzurri, come quella di Amir Rrahmani, sempre più perno difensivo, l’ottima prova di Zambo Anguissa, la leadership, la fame e la forza del capitano Giovanni Di Lorenzo e la versatilità e la voglia di stupire di Giacomo Raspadori. Oltre a queste, però, si sono viste interessanti novità, una delle quali potrebbe letteralmente salvare un giocatore fino a poco fa considerato ai margini della rosa.

Napoli, nuovo ruolo per Østigård: può essere la svolta della sua carriera

Negli ultimi minuti di gara, infatti, il tecnico Rudi Garcia ha fatto uscire Stanislav Lobotka, autore come sempre di una prova ordinata e di gran qualità, per far entrare Leo Skiri Østigård. Il norvegese ha ricoperto un ruolo finora inedito per lui, quello di regista di centrocampo, che potrebbe costituire una svolta interessante.

Nonostante gli arrivi a centrocampo di Jens Cajuste e del prossimo acquisto Gabri Veiga, oltre al già presente Zambo Anguissa, l’ex allenatore di Roma e Marsiglia ha ammesso, durante la conferenza stampa post partita, di vedere bene anche il numero 55 lì, dato che ha secondo lui la fisicità e la tecnica necessarie per interpretare quel ruolo.

Questa intuizione potrebbe risolvere ben più di un problema nella rosa azzurra. In primis, potrebbe dare nuova linfa a un giocatore che nella sua prima stagione in Campania ha sofferto la presenza di due centrali fortissimi ed estremamente affidabili come Rrahmani e Kim Min-jae, oltre all’esperienza di Juan Jesus, spesso preferiti da Spalletti.

Inoltre, con lo spostamento di Østigård in quella zona del campo il Napoli potrebbe risolvere un problema che già la scorsa stagione ha portato qualche grattacapo, ovvero il ruolo di vice-Lobotka.

Lo slovacco è stato a dir poco indispensabile e, nelle poche occasioni in cui è stato sostituito, né Tanguy Ndombélé né Diego Demme sono sembrati all’altezza. Con questa novità, poi, gli azzurri potranno dare anche il via alla cessione dell’italo-tedesco, sempre più vicino all’Hertha Berlino.