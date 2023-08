Se ne va via a zero: tifosi del Napoli senza parole

By

Il calciomercato del Napoli è pronto a riservare una nuova sorpresa tra le uscite: l’addio gratis spiazza tutti

Ha fatto la storia con Luciano Spalletti, solo qualche settimana fa. Adesso il Napoli, dopo essersi cucito lo Scudetto sul petto, ha già voltato pagina affidandosi alle cure di Rudi Garcia.

Il bello e convincente successo in casa del Frosinone ha fornito lo slancio giusto ai campioni d’Italia per poter ingranare – da subito – la marcia giusta. Adesso, però, il tema caldo per la società partenopea continua a rimanere uno soltanto: il calciomercato. La sessione estiva ha portato diverse novità, soprattutto in dote alle rivali dei campioni d’Italia. Provare a ripetersi sarà senz’altro più difficile.

Ma Rudi Garcia ha a disposizione un gruppo che ha già dimostrato di essere forte e competitivo, a maggior ragione con gli ultimi movimenti che hanno limato le carenze mostrate nell’ultima stagione. Tra i pali il giovane e talentuoso Elia Caprile è pronto a mettersi in mostra alle spalle del titolarissimo Alex Meret.

La scommessa, al centro della difesa, si chiama Natan. Il brasiliano, arrivato nel più totale anonimato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro, avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Kim.

Una cessione inevitabile quella del coreano che, via clausola rescissoria, ha sposato il progetto del Bayern Monaco. In mediana lo svedese Cajuste, dopo la prestazione altalenante all’esordio contro il Frosinone, sarà ben presto affiancato da Gabri Veiga. Il gioiello del Celta Vigo è uno dei grandi colpi voluti da Aurelio De Laurentiis che non intende fermarsi qui.

Bye bye Napoli: dirà addio gratis

E in tal senso, il neo direttore sportivo Mauro Meluso dovrà fare i conti con una situazione abbastanza spinosa riguardo uno dei protagonisti dell’ultima annata. Fari puntati su Hirving Lozano, ala destra messicana il cui destino non è stato ancora scritto. Si sta parlando ormai da diverse settimane della possibile partenza dell’ex PSV che, va ricordato, rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con il club partenopeo.

Si è vociferato di una possibilità araba per l’attaccante 28enne ma nulla di concreto, al momento, sembra prospettarsi. Il Napoli, si sa, sta già sondando il terreno per l’eventuale erede e Jesper Lindstrom sembra il favorito. Il gioiello dell’Eintracht Francoforte, però, è bloccato proprio dalla situazione legata a Lozano.

In ogni caso, sembra proprio che una delle opzioni che il Napoli ha sperato di escludere nel futuro del messicano sembrerebbe poter diventare concreta: l’addio a parametro zero.

Perchè Lozano, alla fine, potrebbe rimanere a Napoli e giocarsi un’ultimissima stagione arrivando a scadenza contrattuale tra poco più di dieci mesi. Ancora una manciata di giorni ed il suo futuro sarà ufficiale: l’ombra di una partenza a titolo gratuito, però, è sempre più pressante sulla dirigenza campione d’Italia.