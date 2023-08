Mercato Napoli, colpo ad effetto per Garcia: intesa per lo scambio

Mercato Napoli, non si fermano le grandi manovre dopo la beffa amara per Gabri Veiga, grande obiettivo. I partenopei realizzano un colpo ad effetto da regalare a Rudi Garcia grazie ad uno scambio a sorpresa capace di rendere tutti contenti. Vediamo gli sviluppi di questo affare a sorpresa.

Il Napoli, in sede di mercato, ha bisogno di cancellare in fretta la delusione legata al fallimento della trattativa per Gabri Veiga. Il talento spagnolo, infatti, in maniera del tutto sorprendente ha scelto l’Arabia Saudita, lasciando adesso agli azzurri l’arduo compito di dover reperire nei pochi giorni a disposizione un degno sostituto. In tal senso, però, la compagine guidata da Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di restare al palo. Si sta muovendo per regalare a Rudi Garcia il profilo di cui ha bisogno ed arriva un colpo ad effetto. C’è, in tal senso, una intesa di massima per lo scambio che può accontentare tutte le parti in causa.

Mercato Napoli, colpo per Rudi Garcia

Gli azzurri hanno da ridare entusiasmo ad una piazza amareggiata per quanto accaduto con Gabri Veiga. L’affare sembrava essere stato condotto in porto. Alcuni dettagli, però, l’hanno fatta frenare, dando il tempo all’Al-Ahli di inserirsi e di bruciare il Napoli.

Che adesso, però, si sta guardando attorno. Stando a quanto raccontato da “Napolipiù“, il Napoli sta tornando alla carica per Lazar Samardzic. I friulani, per questioni di natura economica, hanno bisogno di vendere uno tra Beto ed il centrocampista. Con quest’ultimo che piace agli azzurri. Che hanno un buon rapporto con il club di De Laurentiis e che potrebbero inserire nell’operazione Gianluca Gaetano, che piace ai bianconeri. Per questo la trattativa si può impostare sulla base di uno scambio.

Samardzic al Napoli, scambio con Gaetano

Lazar Samardzic è uno dei talenti più puri del calcio italiano. Sembrava destinato ad approdare all’Inter, ma alla fine, per questioni legate a commissioni da riconoscere agli agenti e per dettagli di questa natura, l’affare è tramontato. Adesso, però, è difficile immaginare una sua permanenza in Friuli e per questo motivo si sta facendo sempre più strada l’ipotesi Napoli. Che, a sua volta, ha un disperato bisogno di regalare a Rudi Garcia un nuovo colpo per completare il centrocampo.