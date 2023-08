Cagliari, colpo grosso in avanti: arriva l’ex Napoli

Il Cagliari vuole dimostrare il suo valore anche in Serie A, pronto un colpo importante per mister Ranieri: arriva un ex Napoli

La Serie A è ripartita ufficialmente ma l’organico delle squadre può ancora cambiare. Difatti, sarebbe in arrivo un colpo di mercato per il neopromosso Cagliari: un ex giocatore del Napoli sarebbe pronto a guidare l’attacco.

Il 21 agosto è andata in scena la gara che ha segnato il ritorno in Serie A del Cagliari. In casa del Torino, gli uomini di Ranieri non si sono fatti intimorire ed hanno tentato l’offensiva. Tuttavia, nonostante non siano mancate le occasioni da gol per entrambe le squadre, la sfida tra i granata e i rossoblù si è conclusa 0-0.

Per perfezionare il reparto offensivo dei neo promossi sardi potrebbe arrivare un colpo di mercato: il Cagliari potrebbe ingaggiare un ex giocatore del Napoli.

Pronto un attaccante di peso per il Cagliari: nuova avventura in vista per l’ex Napoli

A Napoli non aveva brillato particolarmente con soli 9 gol realizzati in 68 partite. Numeri lontani dal suo rendimento allo SPAL, dove aveva realizzato 29 goal in 74 partite, che avevano convinto la società partenopea a puntare su di lui. Ceduto a titolo provvisorio al Monza nel 2022, e poi a luglio 2023 a titolo definitivo, Andrea Petagna ha contribuito con i suoi 5 goal all’ottimo campionato disputato dal neopromosso team di proprietà di Silvio Berlusconi.

La formazione lombarda, infatti, è riuscita a confermare la propria permanenza in Serie A conquistando l’undicesimo posto, a un punto dal Torino e a due dal Bologna. Un successo che ha permesso a molti giocatori di suscitare l’interesse di altri club.

In particolare, l’ex Napoli avrebbe attirato l’attenzione di due società intenzionate a ripetere l’impresa compiuta dal Monza, ovvero Genoa e Cagliari. Tuttavia, nelle ultime ore, come riporta Sky, i sardi avrebbero superato la concorrenza ligure e l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo.

Il Monza non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato al suo addio e sarebbe intenzionato a puntare su Luis Muriel dell’Atalanta per sostituirlo. Il giocatore ha maturato diverse esperienze nel campionato italiano tuttavia la scorsa stagione non è stata particolarmente entusiasmante.

L’attaccante ha, infatti, realizzato 3 goal e 5 assist in 31 partite. Per il colombiano la squadra lombarda potrebbe essere un nuovo punto di inizio. Tuttavia, la sua cessione potrebbe comportare un buco nel reparto offensivo per la Dea che deve fare i conti anche con l’infortunio di El Bilal Touré e con l’interesse della Roma per Zapata. Non resta che attendere per comprendere come evolverà la situazione.