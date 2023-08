Costume minuscolo: Federica Nargi è incontenibile

By

L’ex velina di Striscia la Notizia più sexy che mai nel suo ultimo scatto social: i fan sono letteralmente impazziti

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal suo esordio nel mondo dello spettacolo che, in breve tempo, l’ha resa tra le donne più amate e celebri. Trascorrono gli anni ma Federica Nargi rimane sempre lì, stella di una bellezza disarmante che proprio non vuole saperne di scendere dalla cresta dell’onda.

Icona della tipica bellezza mediterranea, rimane sempre elegante e mai volgare nonostante un corpo statuario e delle forme a dir poco esplosive. Un mix vincente che ancora oggi riscuote un clamoroso successo. Che si tratti di foto nelle quali è impegnata in uno dei suoi innumerevoli lavori o semplicemente istantanee di vita quotidiana, il calore che circonda la Nargi è incredibile.

Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma e inizia la sua carriera come modella. Un successo istantaneo viste le doti fisiche e in passerella mostrate sin dalla giovane età. Successivamente l’esplosione che tutti ricordiamo, con ‘Striscia la Notizia‘ che la scelse tra tante come velina mora al fianco della bionda Costanza Caracciolo.

Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, ci vide lungo: anche perchè, oggi come ieri, la Nargi rimane tra le veline più belle e apprezzate di sempre.

Come anticipato, sui social è una delle donne più amate e seguite, al punto che su Instagram conta oltre 4,2 milioni di followers. L’ex velina è anche una apprezzata conduttrice: ultimamente ha partecipato al programma ‘Gialappashow’, al fianco del trio comico ‘Gialappas’ Band’.

Federica Nargi, in costume è da applausi

Per quanto riguarda la vita privata della showgirl romana, va detto come ormai dal lontano marzo 2009 faccia coppia fissa con Alessandro Matri, ex calciatore di Cagliari, Juventus e Milan. I due sono molto legati e innamorati, al punto che hanno avuto anche due meravigliose bambine: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4.

L’arrivo dell’estate è giunto ormai da due mesi e le temperature già roventi sono state rese quasi insopportabili dagli scatti che la Nargi, quotidianamente, pubblica sulle sue pagine ufficiali. È il caso dell’ultimo, che dopo Ponza e Ibiza la vede protagonista in vacanza in Thailandia.

Sullo sfondo una cascata l’ex velina monopolizza l’attenzione di tutti, sdraiata sulle rocce e mostrando il fisico scolpito. Lo striminzito bikini colorato lascia poco spazio alla fantasia dei suoi ammiratori, attirati dalle curve esagerate di lady Matri. Nel giro di poche ore il post ha fatto il giro del web, tra likes ed una marea di commenti positivi.