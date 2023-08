Elisabetta Canalis, è finita nel peggiore dei modi: confessione sconcertante

Elisabetta Canalis ha svelato un retroscena fin qui inedito che ha spiazzato tutti i suoi fan: il racconto della showgirl.

Tra le influencer più seguite su Instagram c’è sicuramente Elisabetta Canalis, anche perché la celebre showgirl riesce ancora a conservare un fisico da urlo. Il 12 settembre prossimo la Canalis compirà 45 anni ma basta guardare gli scatti pubblicati su Instagram per rendersi conto di come il suo corpo sia ancora in splendida forma.

Le immagini postate da Elisabetta Canalis mandano letteralmente in visibilio gli oltre 3,5 milioni di follower che seguono con grande ammirazione gli aggiornamenti della modella.

La Canalis è molto nota non solo per le partecipazioni ai vari programmi televisivi ma anche per la sua vita privata. La showgirl di Sassari ha avuto delle relazioni in passato con alcuni personaggi celebri, tra cui Bobo Vieri e George Clooney. Nel 2014 l’ex velina mora di Striscia la Notizia è convolata a nozze con il chirurgo statunitense Brian Perri. Un matrimonio durato nove anni: pochi mesi fa, infatti, la coppia ha deciso di separarsi.

Dalla loro unione è nata una figlia, Skyler Eva, venuta alla luce il 29 settembre 2015 a Los Angeles. Un momento certamente non facile per Elisabetta Canalis sul piano sentimentale, anche se già in passato la showgirl sarda ha dovuto fare i conti con alcuni periodi molto complicati dal punto di vista privato. E’ stata lei stessa a raccontare un episodio della sua vita che l’ha fatta molto soffrire in passato.

Tutta la verità di Elisabetta Canalis: fan senza parole

In un’intervista rilasciata alla rivista Grazia, l’ex velina ha voluto mandare un grande abbraccio simbolico ad Ambra Angiolini, che ha dovuto affrontare il trauma del tradimento ricevuto dal suo ex, Massimiliano Allegri.

Elisabetta Canalis, nel corso dell’intervista, ha solidarizzato con Ambra, rivelando di essere stata anche lei vittima di un tradimento, precisando che non bisogna vergognarsi di dirlo e che questo scenario è molto più frequente di quanto si possa pensare. “Nella storia di Ambra mi sono immedesimata“, ha aggiunto poi la Canalis, pur non rivelando l’identità della persona che l’ha tradita.

“Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole“, ha detto la showgirl di Sassari, probabilmente riferendosi ai tapiri consegnati da Striscia la Notizia ad Ambra Angiolini dopo che la notizia del tradimento di Allegri era diventata di dominio pubblico.