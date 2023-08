Serie A, una furia in tv: “Errore clamoroso”, è già caos

By

Seconda giornata di Serie A inevitabilmente condizionata da errori arbitrali: l’amministratore delegato non ci sta e accusa l’arbitro

È appena terminata la seconda giornata di Serie A e le partite finora andate in scena già bastano per far discutere, a causa soprattutto di evidenti sviste arbitrali che condizionano il risultato finale.

La partita Juventus-Bologna, terminata 1-1 a seguito di una grande prestazione fornita dai felsinei è finita nell’occhio del ciclone a causa di un clamoroso ed evidente rigore non concesso alla compagine emiliana a circa venti minuti dalla fine del match e che avrebbe potuto regalare alla squadra di Thiago Motta la soddisfazione del primo successo stagionale.

Si stanno sprecando le polemiche per quel fallo da rigore di Iling Jr su Ndoye a pochi passi dalla porta di Perin sul quale l’arbitro Di Bello ha colpevolmente e inspiegabilmente sorvolato: il calciatore del Bologna si trovava a tu per tu con la rete del 2-0 ma è stato falciato da un intervento irregolare da dietro del rivale bianconero.

Nessun fischio da parte del direttore di gara Di Bello, Motta inveisce contro di lui ricevendo un’ammonizione. Va peggio al secondo Colinet che viene espulso. La partita termina in parità tra polemiche e parole di fuoco dei dirigenti della squadra ospite.

Juventus-Bologna, ad Fenucci: “È una follia, era rigore”

Al termine del match dello Juventus Stadium, uno dei dirigenti del Bologna ha urlato a chiare lettere il suo disappunto sul metodo di arbitraggio di Di Bello. Se l’allenatore bolognese Thiago Motta ha deciso per il silenzio sempre in segno di polemica quando gli è stato chiesto un commento sull’episodio, l’amministratore delegato Claudio Fenucci invece ha voluto dare il suo punto di vista su quanto visto in campo.

“Faccio questo lavoro da 25 anni e non parlo mai di arbitri”, afferma Fenucci visibilmente irritato da quanto visto durante la partita.

“Ci è stata tolta una vittoria ormai certa e che non è arrivata per errore dell’arbitro. Era rigore netto per noi“. Poi la polemica sull’uso del VAR: “Il lavoro tra VAR e campo deve migliorare perché questi errori non sono ammissibili”.

Insomma, parole nette e di fuoco e che fanno capire l’amarezza per un risultato che poteva essere diverso. Il Bologna infatti ha mostrato di avere grandi qualità, sia offensive che difensive, e ha messo in grande difficoltà la Juventus che proveniva da una grande partita come quella di Udine.