Dalla Juve al Napoli, che ‘smacco’ per Allegri

Napoli e Juventus continuano a darsi battaglia sul campo, ma anche sul mercato: un obiettivo di Allegri vicino agli azzurri

Il calciomercato propone spesso duelli entusiasmanti, tra squadre che si danno costantemente battaglia sia durante i novanta minuti in campo che sul mercato, dove ci si contende i giocatori più forti e funzionali per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Uno dei duelli più importanti degli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio quello tra Napoli e Juventus. Rivali da decenni, rappresentanti di zone geografiche, filosofie di vita e idee di calcio agli antipodi, queste due squadre si sono affrontate, in particolare negli ultimi anni, in scontri di altissima classifica che spesso hanno deciso una fetta consistente di Scudetto. Avversarie anche sul mercato, per ottenere i migliori calciatori sulla piazza, pare che questa volta siano gli azzurri ad avere la meglio sui rivali storici.

Napoli e Juventus su Amrabat, azzurri in vantaggio per il centrocampista marocchino

Entrambe le squadre infatti sarebbero interessate a Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino attualmente in forza alla Fiorentina. L’ex Hellas Verona piace in particolare per la sua duttilità e la capacità di farsi valere sia in fase di interdizione che di costruzione, senza disdegnare qualche sortita offensiva grazie agli ottimi tempi di inserimento.

Qualità che lo rendono adatto a giocare sia da mediano che da mezzala, in un centrocampo a due o a tre elementi. Proprio per questo, sia Massimiliano Allegri che Rudi Garcia avrebbero messo gli occhi su di lui, ma la situazione economica in casa Juventus sembrerebbe impedire il suo arrivo, data la mancata cessione di un elemento estremamente costoso quale Paul Pogba.

Ben diversa la situazione del Napoli che, sfumato Gabri Veiga (passato ai sauditi dell’Al Ahli), cerca un altro nome per rinforzare il centrocampo. Il classe ’96 è un vecchio pallino, cercato già prima che approdasse nel capoluogo toscano, e non è escluso un ritorno di fiamma, approfittando della volontà dei calciatore di lasciare Firenze.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i partenopei potrebbero tentare l’assalto al giocatore approfittando anche della cessione di Diego Demme, richiesto da vari club tra cui l’Hertha Berlino e una serie di squadre del campionato turco.

Il costo del cartellino, però, è molto elevato, poiché il direttore generale viola Joe Barone avrebbe già chiesto una cifra pari a circa 35 milioni di euro, senza considerare proposte di prestito, neanche oneroso, con diritto od obbligo di riscatto. Si continua a trattare, con gli azzurri che proveranno a regalare a Garcia un ultimo colpo last minute.