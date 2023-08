Colpo last minute: arriva il regalo per Garcia

By

Il giocatore è ad un passo dal vestire la maglia azzurra: l’accordo c’è, mancano solo le firme

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, e a poche ore dalla seconda vittoria in campionato per il Napoli di Rudi Garcia, un calciatore è vicinissimo a vestire la maglia azzurra.

Dopo la vittoria contro il Frosinone nella prima partita stagionale, arriva il bis del Napoli contro il Sassuolo. Contro i neroverdi, all’esordio nello stadio Maradona, gli azzurri portano a casa i tre punti grazie alla rete di Victor Osimhen ed al raddoppio del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Un match senza troppi rischi per il Napoli, che ha sudato freddo soltanto al momento dell’errore dal dischetto di Giacomo Raspadori, avvenuto però quando gli azzurri erano già in superiorità numerica grazie all’espulsione di Maxime Lopez.

Poche ore prima della partita, tuttavia, si sono cominciate a diffondere le voci di un imminente arrivo a Napoli di un calciatore che è stato sul taccuino della dirigenza per quasi tutta l’estate. Si tratta di Jesper Lindstrom, e il suo arrivo a Napoli sembra davvero ormai cosa fatta.

Napoli, Lindstrom ad un passo: dettagli e cifre dell’operazione

Il mercato del Napoli ha subito uno scossone quando, dopo settimane di trattativa, Gabri Veiga ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita. Una doccia gelata per la dirigenza azzurra ma soprattutto per i tifosi, che si sono sentiti traditi sia dal calciatore che dal presidente Aurelio De Laurentiis, reo di aver temporeggiato troppo facendosi scappare quello che veniva ritenuto il colpo dell’estate napoletana.

Rinunciato allo spagnolo, il Napoli deve lavorare anche al sostituto di un uscente: Hirving Lozano. Il messicano sembra ormai ad un passo dall’addio, con le sirene del PSV, sua ex squadra, che stanno suonando forte alle porte del Napoli. In alternativa lui ed il suo agente avrebbero ricevuto due offerte anche dall’MLS, per cui stanno valutando tutte le opzioni.

Nel frattempo la dirigenza azzurra lavora al sostituto e Jesper Lindstrom sembra l’uomo perfetto per mettere sia una pezza al trequartista dopo la trattativa sfumata di Gabri Veiga, sia all’esterno destro per coprire il buco lasciato da Lozano. Con il 23enne danese la dirigenza del Napoli ha già un accordo da tempo, contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione.

Mancava solo quello con l’Eintracht Francoforte che, a questo punto, pare abbia accettato l’offerta di 20 milioni di euro per liberare il classe 2000. Mancano solo le firme, e poi Jesper Lindstrom si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra.