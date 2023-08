Calciomercato: Bonucci si offre, c’è l’apertura

Leonardo Bonucci continua ad essere la mina vagante di questo calciomercato. E in queste ultime ore si è registrata una apertura.

Ore e giorni decisivi per il futuro di Leonardo Bonucci. Il centrale è ormai un separato in casa con la Juventus e sta cercando una sistemazione per trovare continuità e dimostrare di essere ancora in grado di poter dare una mano ad alti livelli.

E nel giro di poco tempo potrebbero esserci delle novità. Un club di Serie A, infatti, ha aperto a Leonardo Bonucci e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore di calciomercato. Le riflessioni sono in corso e le decisioni saranno prese in davvero poco tempo.

Calciomercato: Bonucci ad un passo, c’è il sì del tecnico

Il futuro di Leonardo Bonucci potrebbe essere ancora in Serie A. Nei giorni scorsi, come ben sappiamo, si era parlato di un interesse dell’Union Berlino, ma il calciatore ha deciso di aspettare per capire meglio eventuali chance di continuare in Italia. Ed ora la situazione potrebbe essersi sbloccata anche se, almeno per il momento, la fumata non sembra essere certa.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Bonucci si è offerto ad una big del nostro campionato ed ora sono in corso tutte le riflessioni del caso. La Roma sta effettuando tutte le valutazioni del caso per capire se acquistare il centrale in questa sessione di calciomercato. Mou vuole un difensore di esperienza e, per questo, il nome dell’ormai ex Juventus potrebbe essere quello giusto. Ora la decisione spetta anche alla società, chiamata a sciogliere i dubbi.

La Roma per Bonucci potrebbe rappresentare la giusta occasione per prendersi una sorta di rivincita nei confronti della Juventus e magari, perché no, ottenere un risultato migliore dei bianconeri. E, quindi, l’accordo non sembra essere tanto difficile da trovare. Naturalmente bisogna fare tutte le valutazioni del caso anche perché stiamo parlando di un 36enne.

Mercato: per Bonucci è una corsa a tre

La Roma pensa a Bonucci, ma non è l’unica interessata al difensore in questi giorni di calciomercato. Sarri lo sta chiedendo da tempo considerando che Patric è orma prossimo a lasciare i biancocelesti.

Anche il Genoa ci pensa e Gilardino spera di riuscire a convincerlo. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.