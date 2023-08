Lo scoglio è l’ingaggio: Napoli, affare bloccato, i tifosi fremono

Il calciomercato del Napoli è destinato ad infiammarsi nelle ultime ore di agosto: trattativa bloccata per l’ingaggio

Dopo mesi che hanno scritto la storia del club di Aurelio De Laurentiis, il Napoli sta già provando a ripetere il miracolo Scudetto. Le prime due vittorie in Serie A, in tal senso, hanno lasciato segnali più che positivi.

5 gol fatti, uno solo subito tra Frosinone e Sassuolo. Un ruolino di marcia che fa capire come la squadra partenopea abbia dominato meritatamente l’ultima corsa tricolore. Ma intanto a Castel Volturno molto è cambiato rispetto ad un anno fa. In primis il direttore sportivo, con l’addio di Cristiano Giuntoli che ha preferito approdare ai rivali della Juventus piuttosto che rimanere in Campania: al suo posto è arrivato Mauro Meluso.

E in panchina Luciano Spalletti ha fatto le valigie per un’avventura difficile da rifiutare: il neo Ct della Nazionale azzurra ha lasciato la panchina dei campioni d’Italia a Rudi Garcia. L’ex tecnico della Roma è chiamato a guidare una squadra sì forte ma con la concorrenza di diverse rivali uscite decisamente rafforzate dall’attuale campagna acquisti.

Il Napoli è quindi pronto ad accelerare verso le occasioni che da qui al 1 settembre potrebbero fare felice non solo i tifosi ma, in primis, anche Rudi Garcia. L’allenatore transalpino è stato accontentato con una rosa forte e che potrebbe vedere delle svolte entro la chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Nodo ingaggio e addio: Napoli in attesa

Entrate sì ma anche le possibili partenze utili a sfoltire la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Roma. Ed una delle questioni più spinose da sciogliere riguarda certamente l’attacco: l’addio di Hirving Lozano ai colori azzurri rimane un’assoluta priorità.

Il Napoli, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sta parlando con il PSV per la cessione dell’ala messicana nei prossimi giorni. Lozano, in scadenza il 30 giugno 2024 con i campioni d’Italia, non viene più ritenuta una pedina fondamentale per il futuro dei partenopei. Il giornalista sostiene come la trattativa tra Napoli e PSV stia andando avanti, con gli olandesi che avrebbero offerto 10 milioni di euro più 5 di bonus per l’attaccante messicano. Andrà capito se tale cifra basterà o servirà un ulteriore rilancio.

Intanto viene riferito come lo scoglio più complicato da superare rimane quello relativo allo stipendio percepito da Lozano al Napoli. L’agente del calciatore ha già delle situazioni impostate e non sarà affatto semplice, secondo Di Marzio, trovare l’intesa. L’ex Pachuca, tra campionato e coppe, nella passata stagione ha collezionato 41 apparizioni con 4 gol e 4 assist vincenti all’attivo.