Annalisa, visione piccante a letto: da guardare con cautela

La cantautrice torna a brillare sui social con una foto davvero esaltante: Annalisa mai così bella e sensuale

Il successo va e viene e, per molti personaggi del mondo dello spettacolo, è estremamente passeggero. Non è affatto il caso di Annalisa Scarrone, cantautrice tra le più seguite e ricercate, che dopo anni e anni rimane ancora oggi sulla cresta dell’onda.

‘Nali’, nomignono della splendida cantante ma anche titolo del suo primissimo album, nasce a Carcare in provincia di Savona il 5 agosto 1985. La sua esplosione avvenne grazie al talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, al quale prese parte nell’edizione del 2010 piazzandosi al secondo posto in finale. La critica, oltre a professori e giudici, subito la consacrarono come uno dei talenti più cristallini e promettenti del panorama italiano.

Su Internet il suo nome è tra i più cliccati, sui social – in particolar modo su Instagram dove conta oltre 1,9 milioni di followers – è assoluta e indiscussa regina. Il motivo è semplice: la cantautrice, sulle sue pagine ufficiali, è solita pubblicare istantanee dannatamente sexy che lasciano proprio tutti a bocca aperta. Ma anche il suo incredibile talento l’ha portata lontanissimo, evolvendosi in una vera e propria performer amata da tutti.

Ha una fan base estremamente affezionata alla quale Nali si approccia quasi a cadenza quotidiana, informando su tutto ciò che le accade sia nella vita lavorativa che in quella privata. Negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti come un ‘Wind Music Awards’, un ‘MTV Music Awards’ e oltre 13 dischi d’oro e di platino.

Foto a letto, Annalisa da capogiro: fan a bocca aperta

Il suo tour ha avuto inizio con l’arrivo dell’estate ed i sold out sono stati raggiunti praticamente ovunque, in ogni sua tappa. La più attesa rimane chiaramente quella di Milano, al ‘Forum di Assago’, il prossimo 4 novembre.

I suoi maggiori successi più recenti sono stati ‘Bellissima‘ e ‘Mon Amour‘, divenuto il tormentone dell’estate e anche disco di platino. La sua ultimissima canzone è ‘Disco Paradise’, scritta insieme a J-Ax (Articolo 31) e Fedez: anche in questo caso, un centro perfetto. Lo scorso 26 giugno ha preso parte al concerto ‘Love-MI‘ di scena in piazza Duomo, a Milano e organizzato da Fedez.

In gran segreto, lo scorso 29 giugno, Annalisa si è sposata con il manager di Padova Francesco Muglia. Ma ultimamente il nome di Annalisa spunta soprattutto per i suoi post esplosivi sui social. In particolar modo, in uno dei pochi momenti di relax a disposizione, la bella ligure si è lasciata andare sul letto.

Un’aderente tuta in pelle nera che lascia ben poco spazio alla fantasia dei fan sulle curve esplosive dell’ex concorrente di Amici. Annalisa non è mai stata tanto sexy, mostrando in un vedo-non vedo il dècolletè che ha letteralmente fatto impazzire i suoi milioni di ammiratori.