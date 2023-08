Manca solo l’ufficialità: l’ex bomber del Napoli sta per firmare

Manca solamente l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma l’ex attaccante del Napoli è pronto per una nuova avventura

Ultimi giorni di calciomercato. Quelli decisamente più caldi dove le squadre sono pronte a piazzare gli ultimi colpi. Tra le tantissime notizie spunta anche quella che riguarda un ex calciatore del Napoli.

A quanto pare starebbe per iniziare una nuova avventura, con un altrettanto club. Oramai mancano solamente pochi dettagli e poi potrà arrivare anche l’ufficialità di questo trasferimento.

Petagna, tutto pronto per la sua nuova avventura in A

Neanche una apparizione in queste prime due giornate di campionato. Neanche nell’unico match di Coppa Italia che la sua squadra (poi eliminata) ha disputato pochi giorni fa. Segno del fatto che l’allenatore non lo reputa un elemento importante della rosa.

Tanto è vero che ha dato il suo “via libera” alla cessione. Raffaele Palladino, dopo la passata stagione, cambia idea e non vuole più fare affidamento su Andrea Petagna. Tra il classe ’95 ed il Monza le strade potrebbero dividersi dopo solamente un anno.

L’attaccante, infatti, non rientra nel progetto tecnico del suo allenatore e neanche di quello della società che lo ha prelavato dal Napoli ad una cifra importante (10 milioni di euro). Adesso, invece, si sta guardando intorno per cercare una nuova sistemazione.

Le richieste per lui non mancano. In particolar modo c’è una squadra che è pronta a fare follie per acquistarlo. Anche se, allo stesso tempo, deve fare molto presto visto che il tempo a disposizione è poco.

Stiamo parlando del Cagliari. Mister Claudio Ranieri gli garantirebbe un ruolo da protagonista nella squadra rossoblù. Una opzione, quella che lo porterebbe a giocare sull’isola, assolutamente da non scartare.

Lo spazio con i brianzoli è definitivamente chiuso. Per il semplice fatto che il suo allenatore gli preferisce, di gran lunga, Dany Mota. Nel caso in cui si dovesse verificare questo trasferimento per il nativo di Trieste si tratterebbe della sua settima esperienza con una maglia diversa, in Serie A.

L’esordio con il Milan (dove ha disputato tutte le giovanili fino ad arrivare in Primavera), poi il prestito alla Sampdoria. Poi la cessione, a titolo definitivo, all’Atalanta. Successivamente c’è stata l’esperienza, a Ferrara, con la maglia della Spal. Poi il Napoli ed infine Monza. Adesso potrebbe essere proprio il turno del Cagliari, pronto ad accoglierlo a braccia aperte e a rinforzare il proprio reparto offensivo.