Calciomercato Napoli, colpo di scena decisivo: chiusura totale

Novità importanti in casa Napoli. Dopo il colpo Lindstrom, ecco la chiusura totale della trattativa: ecco dove giocherà

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per nuovi colpi suggestivi. Nella giornata del 29 agosto è diventato ufficiale l’ingaggio del danese Lindstrom con Lozano sempre più vicino all’addio. Per lui ad un passo il ritorno al PSV, club olandese che l’ha valorizzato prima del suo approdo al Napoli. Ora arriverà una nuova operazione decisiva per consegnare ufficialmente una rosa di alto profilo a Rudi Garcia.

Il Napoli cercherà di chiudere gli ultimi colpi di calciomercato in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Gianluca Gaetano resterà al Napoli. Negli ultimi giorni è stato vicinissimo al Frosinone, ma alla fine la società partenopea è decisa a confermarlo in rosa.

Calciomercato Napoli, ecco dove giocherà: l’affare in vista

Saranno ore frenetiche in casa Napoli. Dopo l’arrivo del giocatore danese, Jesper Lindstrom, la dirigenza partenopea si sta concentrando così sullo sfoltimento della rosa a disposizione di Rudi Garcia. Diversi calciatori azzurri potrebbero salutare per trovare più spazio in questa stagione già iniziata da diversi giorni.

Verso l’addio il centrocampista tedesco, Diego Demme, ad un passo dal ritorno in Germania con l’Hertha Berlino che gli fa la corte da tempo. Sono state settimane turbolenti per lui visto che non è stato convocato per le sfide di Serie A dallo stesso Rudi Garcia. Il suo addio è ormai nell’aria da tempo, ma ora potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Un momento decisivo per pensare anche alle varie cessioni da mettere a segno. La stagione del Napoli è partita alla grande con le due vittorie collezionate contro Frosinone e Sassuolo. Allo Stadio Maradona arriverà ora la Lazio targata Maurizio che, dopo il secondo posto della passata stagione con la qualificazione in Champions League, ha collezionato due pesanti sconfitte contro Lecce e Genoa. Sarà una sfida decisiva per arrivare alla sosta Nazionale con grande entusiasmo dopo una rosa rimasta intatta ad eccezione di Kim.