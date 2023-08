Il bomber sul filo di lana: nome da capogiro per il Milan

Il Milan è pronto a mettere a segno un grande colpo allo scadere: ecco il nuovo bomber per mister Stefano Pioli

L’estate del Milan può essere riassunta in un solo termine: cambiamento. La rivoluzione architettata da Gerry Cardinale sta portando i primi incoraggianti risultati. Due vittorie nelle prime due uscite, contro Bologna e Torino.

E adesso a tenere banco, ancora una volta, è il calciomercato estivo. Una manciata di ore separano i rossoneri dalla chiusura della sessione in corso che ha già visto ben 9 grandi acquisti da parte del duo Moncada-Furlani.

Sportiello, Pellegrino, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Romero, Okafor e Chukwueze: il Milan ha cambiato pelle – e modulo – e lo si è visto già in questo avvio di Serie A. Ma non è un mistero: il club di via Aldo Rossi è alla continua di ricerca di altro. Per la precisione, un nuovo grande attaccante.

La dirigenza rossonera, tra le grandi protagoniste di questa bollente estate, non ha smesso di lavorare senza sosta per regalare a Stefano Pioli una rosa forte e competitiva sia in Serie A che in Champions League. Hugo Ekitikè è un nome che al Milan piaceva e piace, ma pare proprio che il PSG si sia allontanato dall’idea di vendere il talentino francese al ‘Diavolo’.

Si è parlato molto anche di Luka Jovic che a Firenze sembra aver finito i suoi giorni tra le prime scelte di Italiano.

“Sarebbe importante”: annuncio sul nuovo bomber di Pioli

Chi invece pare essersi avvicinato con forza alla firma col club di via Aldo Rossi è l’iraniano Mehdi Taremi, centravanti che col Porto ha fatto faville nell’ultimo anno. 31 anni, in scadenza il 30 giugno 2024 con i ‘Dragoes’, Taremi ha segnato ben 31 reti in 51 presenze nella passata stagione tra campionato e coppe, con 14 assist vincenti all’attivo.

E adesso pare proprio che il ‘Diavolo’ sia orientato verso un’offerta last minute vicina ai 15-18 milioni di euro. Ora starà al Porto decidere ma intanto, il giornalista Giancarlo Padovan ha fatto il punto sull’eventuale firma del bomber iraniano ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Taremi è uno che segna, sarebbe un titolare molto importante per il Milan“, ha detto la nota firma che ha poi specificato il perchè dell’importanza del centravanti classe 1992 alla corte di mister Pioli.

“Taremi può creare concorrenza interna: se sana, può fare bene al gruppo rossonero”, ha concluso Padovan ‘benedicendo’ l’acquisto del gioiello del Porto. Poche ore e si saprà se sarà effettivamente Taremi a vestire di rossonero: in ogni caso, il mercato del Milan è destinato a fare ancora una volta rumore.