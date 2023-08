Muriel sul gong: rinforzo a sorpresa in attacco

L’attaccante colombiano è in uscita dall’Atalanta. Nelle prossime ore la conclusione dell’affare

La sessione estiva di calciomercato è ormai entrata nel rush finale. Ed è proprio nel rush finale che – solitamente – si conclude la maggior parte delle operazioni rimaste in sospeso nelle settimane precedenti. I procuratori sono al lavoro, le società pronte a trattare e i giocatori fremono. Mentre tra i mister c’è chi spera nel rinforzo dell’ultim’ora e chi invece ha paura di perdere sul gong un suo pezzo pregiato.

Uno dei nomi attualmente più caldi in tema di calciomercato è quello di Luis Muriel, il cui futuro sembra essere abbastanza definito: il colombiano, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, è già da un po’ di tempo ai margini del progetto Atalanta ed è destinato a salutare Bergamo nelle prossime ore.

Muriel quasi sicuramente lascerà Bergamo. Lo farà nelle prossime ore con il placet di mister Gasperini, determinato a portare fino in fondo la linea della rivoluzione iniziata nel mese di luglio. Una rivoluzione contrassegnata da addi importanti, ma anche dall’arrivo di calciatori del calibro di Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. Tornando all’attaccante colombiano, facciamo il punto della situazione sulle possibili alternative per il futuro.

Due club di Serie A sulle sue tracce di Muriel: le ultime

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, su Muriel ci sarebbe il forte interessamento di due club di Serie A. Si tratta di Monza e Torino, compagini che puntano a finire il campionato nella parte sinistra della classifica e che forse prendendo il colombiano, potrebbero anche ambire ad un piazzamento europeo.

Ad oggi, in vantaggio nella corsa al 32enne attaccante di Santo Tomás sembrerebbe esserci il Monza di Raffaele Palladino e di Adriano Galliani, grandi estimatori del calciatore. Ma il club brianzolo, che intanto sta tenendo d’occhio anche Lorenzo Colombo del Milan, attende l’uscita di Andrea Petagna (l’ex Napoli è in trattativa con il Cagliari) per sferrare l’assalto decisivo.

Occhio, però, ad un possibile ribaltone a sorpresa del Torino, che proprio con l’Atalanta sta trattando Brandon Soppy per rinforzare gli esterni della rosa a disposizione di Ivan Juric. Non è da escludere che le due operazioni possano fondersi in un unico maxi-affare che vedrebbe sbarcare in Piemonte sia Muriel che il classe 2002 francese.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI