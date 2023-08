Triplo addio sul gong: tifosi del Napoli in ansia

Tifosi azzurri in agitazione: triplo addio sul filo di lana in casa Napoli. Ecco, di seguito, tutti dettagli

Se il Napoli di Rudi Garcia, nel solco di quello del suo predecessore, viaggia come un treno (due vittorie in altrettanti match di campionato, 5 gol fatti e 1 al passivo), non sono da meno gli uomini mercato del club azzurro.

Sul filo di lana il Napoli, infatti, potrebbe dare il benservito a tre tesserati assestando così il colpo di grazia a un ambiente che ancora non ha digerito lo scippo del talentuoso centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, finito al club saudita dell’Al Ahli dopo essere stato a un passo dal club azzurro.

Un tris di addii che comprensibilmente mette in agitazione i tifosi che, dopo quelli del timoniere del terzo scudetto, Luciano Spalletti, del demiurgo Cristiano Giuntoli, e del ‘muro’ sudcoreano, alias Kim Min-Jae, pensavano di non dover più sventolare il fazzoletto.

Napoli, triplo addio sul gong: via Demme, Gaetano e Zerbin

Dunque, il Napoli si appresta a dare una sforbiciata alla rosa agli ordini di Garcia perfezionando sul gong finale del calciomercato tre cessioni. Alt, non fasciatevi la testa prima del tempo.

Le cessioni in questione, infatti, non riguardano i big del roster azzurro bensì tre giocatori che non rientrano tra le prime scelte dell’ex tecnico giallorosso. Gli indiziati sono Diego Demme, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

L’italo-tedesco, dopo l’ultima stagione in cui è stato impiegato con il contagocce dall’attuale Commissario tecnico della Nazionale, non ha molte chance in questa stagione di vedere il campo più di quanto abbia fatto in quella passata. Sulle sue tracce c’erano i tedeschi dell’Hertha Berlino, con il relativo affare che è saltato perché Demme ha puntato i piedi (il club della capitale tedesca milita in Zweite Liga, cioè la nostra Serie B).

Tuttavia, fino all’ultimo secondo utile i dirigenti azzurri proveranno a trovare una sistemazione all’italo-tedesco, fuori dal progetto tattico di Garcia tanto da non essere stato convocato per la ‘prima’ stagionale al ‘Maradona’ contro il Sassuolo.

Identica destinazione per Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. I due giovani azzurri, rispettivamente classe 1999 e 2000, dovrebbero trovare continuità, che al Napoli non hanno, nelle file del Frosinone, che, sconfitto all’esordio dagli azzurri, si è riscattato battendo l’Atalanta, da molti considerata l’outsider per lotta per i quartieri nobili della classifica.

Insomma, operazioni di piccolo cabotaggio che, pertanto, non intaccano il valore complessivo di una rosa che, come dimostrato dalle prime uscite ufficiali degli azzurri, è una spanna sopra a quelle di tutte le altre.

