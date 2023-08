Napoli senza freni: già prenotato il colpo per il 2024

Gli azzurri a sorpresa preparano gli ultimi colpi di mercato e soprattutto prenotano già il calciatore per il prossimo anno

Un calciomercato d’attesa quello del Napoli che essendo campione d’Italia in carica e non avendo ceduto i più forti della rosa tranne Min-jae Kim, sa di non essere costretto a mettere a segno un nuovo acquisto a tutti i costi. Anche se negli ultimi giorni di mercato potrebbe succedere di tutto ed infatti qualcosa si sta già muovendo.

Natan e Cajuste sono i nomi nuovi che i tifosi non vedono l’ora di scoprire, fiduciosi ormai nello scouting della società, a loro poi a breve si aggiungerà anche quello di Jesper Lindstrom, esterno d’attacco che arriva dall’Eintracht Francoforte e di cui si parla già molto bene. Il ventitreenne arriverà per Lozano che di anni ora ne ha 28 e che starebbe per firmare col PSV.

Colpo per il 2024, il Napoli lo ha prenotato!

Se non ci saranno ulteriori colpi di scena, vedi Simone Pafundi, fantasista di origini napoletane che si potrebbe liberare dall’Udinese, gli azzurri chiuderanno così gli acquisti di quest’estate mentre il campionato è iniziato con due vittorie su due sotto la guida del nuovo tecnico, Rudi Garcia.

Effettivamente, se in rosa ci sono ancora fenomeni come Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, le alternative i partenopei le hanno già. Tra l’altro non è da dimenticare che al momento nessuno in Serie A si potrebbe permettere gente come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori in panchina.

Ma attenzione perché gli azzurri lavorano eccome, in sordina. Infatti preparano già un blitz per l’anno prossimo. Il nome è quello di Nahitan Nández.

Il centrocampista ancora in forza al Cagliari ha vestito la maglia dei sardi per quattro stagioni e probabilmente lo farà fino e fine stagione anche per la quinta. Il forte classe ’95 però è un vecchio pallino della società azzurra e nel 2024 potrebbero esserci i presupposti per averlo senza dover negoziare con il Cagliari che ha sempre sparato alto.

Da giugno 2024 infatti, se il mediano non dovesse rinnovare, i sardi non potrebbero pretendere più alcuna cifra per lui che andrebbe via a zero. Anzi, il diritto a contrattare con altre squadre, Nández lo avrebbe già dal prossimo gennaio.

Sicuramente su un calciatore del suo livello si muoveranno anche altre squadre, si parla di un interessamento anche della Juve, ma gli azzurri vorrebbero anticipare tutti e prenotare appunto, già il primo acquisto della prossima estate.