No secco: rifiuto che blocca tutto in casa Napoli

Situazione scomoda in casa Napoli a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato

Sembra non essere ancora finito il mercato del Napoli. Nelle ore in cui dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto Jesper Lindstrom, la dirigenza azzurra ha anche un altro problema da risolvere. A poche ore dalla chiusura della sessione estiva, restano le ultime operazioni da fare per delineare la rosa definitiva e iniziare a pensare esclusivamente al calcio giocato.

Una di queste è la situazione di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000. Con un contratto in scadenza nel 2026, il giovane ha più volte manifestato la volontà di lasciare Napoli per trasferirsi in una squadra dove trovare più spazio. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Genoa, che vorrebbe completare la rosa dopo gli acquisti di Retegui, Junior Messias, Thorsby e Malinovskyi.

Richiesta che, tuttavia, ha sempre trovato una risposta negativa della società, che più volte ha invece manifestato la volontà di tenerlo in rosa, pur non potendogli garantire un posto di rilievo nella formazione di Rudi Garcia. Una situazione scomoda che è stata commentata anche dall’agente del giocatore Alessandro Moggi qualche giorno fa.

Napoli, Zanoli vuole andare via ma il Napoli dice no: la situazione

L’agente del giovane calciatore aveva commentato la situazione attaccando la società, rea di chiudere tutte le porte ad un possibile addio di Zanoli. “Guadagna come un calciatore di Lega Pro senza possibilità di crescere, il Napoli non ci fa nemmeno parlare con e squadre interessate“, aveva dichiarato l’agente.

Nonostante questo sarebbe stato fissato un incontro tra la dirigenza azzurra e l’agente. Un vertice che ha l’obiettivo di definire la situazione. Il Genoa continua a sperare di poter portare Zanoli in rossoblù. Toccherà a Moggi jr lavorare per il bene del calciatore, riuscendo a farlo trasferire o, quantomeno, a convincere la società azzurra ad adeguargli il contratto.

Zanoli ha giocato la scorsa seconda metà di stagione in prestito alla Sampdoria, dove arrivò al termine dello scambio con Bereszynsky. Ventitre le partite disputate con la maglia dei blucerchiati, con i quali ha anche segnato due gol e messo a referto due assist.

Il Napoli dovrà risolvere al più presto questa situazione per potersi concentrare al meglio sulla prossima partita di campionato. Gli azzurri affronteranno la Lazio nella terza uscita stagionale, una sfida importantissima anche in chiave classifica, considerando che la squadra di Maurizio Sarri si trova a zero punti avendo perso entrambe le partite disputate finora.