Canalis scottante: in intimo lascia senza parole

Elisabetta Canalis manda di nuovo al tappeto fan e follower: in intimo l’ex velina sarda lascia a bocca aperta

Ci sono showgirl, influencer e affini che attraversano il firmamento dello show business come le meteore: illuminano con la loro bellezza per un determinato periodo di tempo e subito dopo ritornano nell’oblio.

E poi ci sono autentiche star il cui fascino non viene intaccato dallo scorrere del tempo. Bellezze senza tempo, sono ammirate, anzi, venerate come delle regine dai loro adoranti sudditi.

Appartiene di diritto alla seconda categoria la sensualissima Elisabetta Canalis che sin da quando sgambettava leggiadra e sinuosa, insieme alla collega, la bionda Maddalena Corvaglia, sul bancone del tg satirico “Striscia la notizia“, è il sogno erotico degli italiani e dei calciatori.

Impossibile non ricordare la sua strombazzata storia d’amore con l’ex bomber nerazzurro Bobo Vieri che ha una predilezione per le ex veline visto che ne ha sposato una, Costanza Caracciolo, che lo ha reso padre due volte.

Elisabetta Canalis bollente: in intimo lascia senza parole

Una bambina, Skyler Eva, avuta dall’ex marito, il chirurgo statunitense Brian Perri, invece, per l’ex compagna dell’ex bomber dell’Inter e della Nazionale. Eppure, ad ammirare i bollenti shooting che Elisabetta Canalis condivide con i suoi follower c’è da non credere ai propri occhi.

Dunque, si saranno arrossati gli occhi dei follower dell’ex velina sarda a furia di stropicciarli dinanzi allo scatto a prova di infarto postato dalla Canalis sul suo profilo Instagram: dolcemente appoggiata a un muro e in lingerie di pizzo che valorizza le sua bellezza statuaria e le sue curve hot, l’ex velina è da togliere il fiato, una visione vietata ai deboli di cuore.

Non per nulla, dalla marea di commenti entusiastici e di complimenti emerge quello di un follower che scrive “dall’ospedale dopo l’infarto“.

Come può, quindi, una mamma amorevole e premurosa che ha spento 44 candeline avere un fisico tonico e curve da far invidia a una ventenne e da “mandare all’ospedale” i suoi follower? Beh, se la mamma in questione è Elisabetta Canalis, allora l’impossibile diventa realtà.

L’ex velina e attrice pratica da 9 anni anni le arti marziali e da 5 anche il kickboxing, con tanto di esordio vincente sul ring, a Los Angeles, lo scorso giugno sotto gli occhi della figlia e dell’ex marito.

Dunque, Elisabetta Canalis come una moderna vestale si prende cura del proprio ‘tempio’, cioè il meraviglioso corpo di cui le ha fatto dono Madre Natura, con tanto esercizio fisico e una sana ed equilibrata dieta.

Questo è il segreto della sua bellezza che sfida il tempo e che le permette di sbaragliare la concorrenza di bellissime che potrebbero essere sue figlie. Passano gli anni ma sul trono della più bella del reame siede sempre lei, l’ex velina sarda di ‘Striscia la notizia”.